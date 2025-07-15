相對論／當親人被殘忍殺害

聯合報相對論重磅出發，距相對論二○○四年一月六日「誕生」已廿一載，它不只是故事，也是時代記憶，相對論細火慢燉，不必八卦字字動人。

一如往常平凡幸福的日子，一通電話無預警地通知親人生命遭殘忍奪去，新北市楊姓資優生的父母，承受孩子在校園被刺殺的錐心之痛；律師李宣毅則是在青春期失去一手帶他長大的外婆。家屬撕心裂肺的創傷，一輩子不會消失，但該如何走出傷痛、該以何種態度面對凶手？死刑是最好的選項嗎？透過兩起刑案被害者的對談，讓聯合報讀者了解被害人的傷痛對死刑的不同思考。

商品推薦