西拉雅族人遞交民族認定訴願書 原民會：平埔族原民身分法審議中

西拉雅族團體今日向行政院遞交民族認定訴願書，原民會對此表示，政府已經依據憲法法庭111年憲判字第17號判決，在今年5月15日送請立法院審議《平埔原住民族群身分法》草案，等立法完成後，即可依法認定平埔族群為原住民族。

原民會指出，憲法法庭於111年作成憲判字第17號判決，指出原住民族「應包括既存於台灣之所有臺灣南島語系民族」，但政府須先制定或修正法律，將「原住民族之認定要件、所屬成員之身分要件及登記程序等事項，予以明文規範。」

原民會表示，憲法法庭判決內有要求「應於本判決宣示之日起3年內」制定或修正相關法律，但若「逾期未完成修法或立法時」，平埔原住民族群就可以「向中央原住民族主管機關申請依本判決意旨認定其民族別。」由於憲法法庭判決指明的3年期限(今年10月28日)尚未屆滿，政府基於憲法判決要求，暫時無法直接認定西拉雅族為原住民族。

原民會強調，行政院已於5月15日通過《平埔原住民族群身分法》草案，目前正由立法院內政委員會審議中。原民會正積極與朝野立委溝通，期盼能在憲法判決所定期限內完成立法。

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