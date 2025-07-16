土城比你想的更宜居！區域房市黑馬藏在哪？

在政府一連串打炒房政策下，現今房市回復理性，對自住剛需族來說，反而是勇於進場的最佳時機。土城區是新北市重要的居住和產業區域，兼具成熟生活機能與新興重劃區的發展潛力，而在土城買房該選哪一區，才能兼具生活感與未來性？

土城暫緩重劃區具備宜居條件，受購屋客青睞。 圖／李清宇

近期有準購屋客在社群中詢問，「我和太太都在南港上班，因為土城房價較北市親民，從土城開車上交流道到南港開車只要大約半小時，所以考慮在土城買房，不曉得該選哪一區？」吸引許多網友一面倒地力挺土城暫緩重劃區，紛紛表示：「自住的話，當然要選暫緩重劃區，有日月光百貨商場，又有長庚醫院，未來還有統一複合式商場，生活機能完勝其他區域」 、「暫緩重劃區偏住宅區，開車上交流道很方便，到三大產業園區也很快」、「走在暫緩重劃區金城路上，兩旁幾乎都是新房子，區域很有高級感」、「暫緩重劃區光是有『重劃』這兩字就贏了！綠地多，學區優質，適合有小孩的家庭，長輩到土城長庚回診也很近」……。

日月光廣場及未來統一複合式商場，提供多樣生活選擇。 圖／李清宇

儘管自113年9月央行推出第七波不動產信用管制後，土城暫緩重劃區交易量減少，但價格仍持穩，統計113年第1季至114年第1季預售屋交易實價登錄案件，排除特殊交易及商辦案件後， 土城暫緩共604件，相較其他區域熱絡，且價格呈穩定趨勢，顯示土城暫緩區域實力備受肯定。

雖然土城暫緩重劃區已紅了好幾年，未來仍具成長空間。土城區內捷運萬大線、三鶯線、金城交流道等重大建設持續推動，交通機能持續升級；內政部都市計畫委員會也已審議通過，著手徵收土城暫緩發展區金城路二段與明德路一段交界處14.67公頃，規劃為住宅、商業、文教用地，並改良區域內交通路網動線，讓整個暫緩重劃區機能更完整。鄰近的司法園區預計規劃為生態園區，開發土城版「新北大都會公園」，讓區域未來發展更具想像空間。

待土城產業園區都更廠辦完工，就業人口匯聚，暫緩重劃區預計成為科技企業中高階主管、科技新貴等高收入族群、北市移居客的首選地段，屆時房市交易量可望更進一步成長。由於暫緩重劃區推案量少，房價頗有更上一層樓的潛力。

暫緩重劃區是科技企業中高階主管、科技新貴等高收入族群、北市移居客的首選地段。 圖／李清宇

目前土城推案焦點，主要集中在土城暫緩、永寧生活圈和頂埔運校重劃區，薪水族買房怎麼挑？房產專家胡偉良在 《小資族房地產交易勝經》一書中指出，如果一樣總價，建議選擇地段位置好的產品，房子戶型不好可以去再改造，但地段卻沒有辦法改變，因此在買房時，重中之重的就是挑好地段。至於好地段應該具備什麼條件？可以考量生活氛圍和周邊配套，例如：區域範圍內是否交通便利？是否有大型超市？是否有醫院？

胡偉良提醒購屋族：羅馬不是一天建成的，地段價值也不是一年就能完全呈現的，要了解政府的城市規劃藍圖，預測房子在未來的發展性。買對好房子，關乎一家人的生活品質，所以選好地段真的很重要！

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