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排灣族歌樂enelja保存者江清坤83歲辭世 文化部將頒贈旌揚狀

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
屏東縣傳統表演藝術「排灣族歌樂enelja」保存者江清坤secilu_isausau辭世，嫻熟歌謠文化背景與傳唱技能，長年進行推廣工作，為排灣族歌謠文化保存奠定深厚基礎，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。圖／屏東縣政府提供
屏東縣傳統表演藝術「排灣族歌樂enelja」保存者江清坤secilu_isausau辭世，嫻熟歌謠文化背景與傳唱技能，長年進行推廣工作，為排灣族歌謠文化保存奠定深厚基礎，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。圖／屏東縣政府提供

屏東縣傳統表演藝術「排灣族歌樂enelja」保存者江清坤secilu isausau13日辭世，享壽83歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，「排灣族歌樂 enelja」為排灣族傳統盛行的歌謠與說話方式，與排灣族社會組織及在地文化有密切關係，江清坤嫻熟歌謠文化背景與傳唱技能，長年進行推廣工作，為排灣族歌謠文化保存奠定深厚基礎，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

江清坤1943年出生於屏東縣獅子鄉，從小參與部落祭儀並擔任引唱人，熟知「排灣族歌樂enelja」的傳統知識及文化表現。傳統部落生活中無論是結婚商議、戀愛提親、工作邀約、聚會等場合，都可以聽到族人唱enelja的歌，江清坤常受邀於部落、學校演出，歌唱經歷非常豐富，對於排灣族的文化、歷史和生活記憶有著深刻地瞭解和表達，不僅參與展演及傳承工作，並帶領族人復振古謠，彰顯「排灣族歌樂enelja」維繫族群核心價值的重要性。2025年5月12日經屏東縣政府認定為「排灣族歌樂enelja」保存者。

文化部表示，「排灣族歌樂enelja」的曲調體現出南排灣族歌謠的特性，也反映部落遷移的歷史及文化發展的軌跡，即興的表達方式更是enelja歌唱代表性的特徵。江清坤是部落歌謠傳承與推動的重要耆老，文化部將協助部落族人，讓enelja歌謠持續傳揚，源遠流長。

文化部 排灣族 屏東縣政府

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