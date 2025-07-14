衛福部補破網檢討土城家暴案 研擬跨轄通報、強化高風險徵兆

新北市土城區7日發生家暴殺妻案，46歲謝姓男子涉嫌違反保護令，開庭後無保飭回，卻當街持刀殺害妻子與小姨子，衛福部今天列入例行會議，作為個案探討。這起事件凸顯台灣家暴防護機制缺口，受害家屬希望檢察官能「加重量刑，不要草草了事」，社會更應正視家庭暴力的警訊。

衛福部保護服務司長張秀鴛說，7月14日正好召開每3個月一次的會議，由司法院、法務部、教育部、內政部警政署、地方政府及專家學者，共同討論橫向的聯繫通報與危險評估。會議重點增列「五項強化作為」供檢方參考，作為未來防治精進的具體方向，提前發現行為人是否有高致命性問題，社工與被害人也能提高警覺。

張秀鴛說，今天召開的「家庭暴力及性侵害防治推動小組第6屆第6次會議」，花了很長時間進行全面性檢討。針對家暴法，只要當事人通報、警察及社工介入，保護令的核發都沒有問題。這起命案，檢察官未向法院聲請羈押，是一大遺憾，未能預防犯罪的原因是處理過程中相關人員有異動，會再加強專業人員的訓練。

本案是諸多親密關係暴力案件的縮影，張秀鴛表示，法院在審理保護令案件時，會依據證據來判斷，而不是看誰受傷比較嚴重。謝姓男子與張姓女子雙方都有聲請保護令，但雖然有保護令與多次系統介入，仍未能有效防止憾事，突顯整體風險評估與服務銜接仍有待強化。

張秀鴛指出，未來將會強化第一線專業人員教育訓練，加強警政、檢察、法院、社政、衛政等系統之專業訓練，提升對親密關係暴力本質、加害人行為模式及高風險徵兆之敏感度與應對能力。

另外，將研擬跨轄通報與應變機制，請內政部警政署整合跨轄案件之通報及應變流程，縮減因轄區分工而產生的服務斷點。張秀鴛說，這是要讓跨轄區的通報有一致性規範，避免耗時溝通協調，防止家庭暴力事件的惡化。

未來，由衛福部邀集內政部警政署、法務部及司法院，針對家暴案件刑事處理流程進行制度性檢視。「這部分的重點在盤點刑事程序銜接處理，只要案件進入刑事程序，就會提供個人背景、身心狀況等資料給檢察官。」張秀鴛強調，這類似「危險清單」，可提供檢察官、警察單位等評估。

而針對當事人互為相對人情形，研擬特別評估及處理原則，以因應高風險狀況。張秀鴛表示，已請新北市政府盡速啟動整合性悲傷輔導與心理支持機制，協助受害人子女及其家庭走出創傷。

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