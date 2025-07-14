抓詐欺、租補簡化、護長者有功！內政部表揚22位幕後英雄

為表揚績優表現、鼓舞士氣，內政部14日舉辦模範公務人員表揚典禮，由部長劉世芳親自頒獎，肯定22位獲獎者在數據治理、治安打詐、租屋補貼、防災救援等領域的卓越貢獻。她強調，這些模範人員不僅專業傑出，也在各自崗位上默默付出，背後更有家人的支持才能無後顧之憂，希望所有公務夥伴都能以此為榜樣，持續提升服務品質，壯大內政團隊。

本次獲獎事蹟亮點包括，統計處長饒志堅推動「銀髮安居2.0計畫」，透過分析用電數據打造高齡者遠端照護機制，回應高齡社會照護需求；刑事警察局副隊長洪丞奇成功查扣價值3.3億元的加密貨幣，開創我國加密資產執法里程碑；移民署分隊長陳俊銘查緝人口販運集團，並驅逐涉詐西班牙籍通緝犯，展現執法決心；國土管理署視察許慧敏負責推動「300億元中央擴大租金補貼專案」，簡化審查流程，實質減輕租屋族負擔。

典禮中，劉世芳也說，特別感謝得獎者的家屬一路以來的支持，讓同仁能全力以赴守護公共利益，模範公務人員是由各單位推薦、經考績會審議選出，除頒發獎狀與獎金5萬元外，並核給5日公假表揚其付出與貢獻，期勉內政體系全體同仁持續精進，發揮專業，打造更貼近民需的服務品質。