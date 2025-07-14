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陸海空重大運輸事故發生 法醫所、運安會跨機關合作調查

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
法務部長鄭銘謙。記者王聖藜／攝影
法務部長鄭銘謙。記者王聖藜／攝影

為加強重大運輸事故調查的法醫科學鑑識支援體系，法務部法醫研究所今與國家運輸安全調查委員會簽署合作協議書，雙方就航空、水路、鐵道及公路等重大運輸事故調查工作建立常態合作模式，推動跨機關調查與鑑識資源整合。

儀式由法務部長鄭銘謙、運安會主任委員林信得代表簽署，專任委員陳天賜、主任檢察官鄧巧羚、法醫研究所所長侯寬仁等均出席見證，展現守護運輸安全的決心。

法務部說，合作協議書內容涵蓋多項關鍵技術領域，包括重大運輸事故調查之法醫鑑識、藥毒物檢驗、DNA鑑定、相關專業諮詢、教育訓練或研討會資源分享等，雙方未來將建立聯絡窗口與啟動機制，於實際事故發生後啟動協調支援程序，確保調查資料蒐集作業的完整性與專業性。

法醫所自198年成立以來，承擔司法鑑識後勤支援任務，具備豐富經驗與完善設施，專責遺體解剖鑑識、藥毒物檢驗、血清證物分析與DNA鑑定等技術，透過協議，法醫所將於重大運輸事故調查提供必要之法醫支援服務，作為運安會獨立調查的後盾。

法務部指出，法醫研究所、國家運輸安全調查委員會將相互提供教育訓練課程或研討會之資源分享，增進人員專業知能與橫向聯繫效率，藉由制度化合作架構，強化跨機關運輸事故調查能力，提升國家整體運輸安全。

法務部說，此次合作象徵運輸調查體系朝向更科學化、制度化方向發展，也體現司法鑑識專業在多元公共領域的應用與延伸。

運安會主任委員林信得。記者王聖藜／攝影
運安會主任委員林信得。記者王聖藜／攝影

遺體 科學 法務部 檢察官 教育訓練 司法

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