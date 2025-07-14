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暖心故事有洋蔥！北投就服站搬家了 勞動局：服務升級不打烊

文／ 臺北市就業服務處提供

圖／臺北市就業服務處提供
圖／臺北市就業服務處提供

「我們不只是辦公室，更是人們在人生迷霧中，能找到光亮的地方。」臺北市北投就業服務站今（11日）召開記者會，宣布新址正式啟用！由臺北市勞動局長王秋冬帶領團隊，向社會大眾展現服務再升級的決心，他表示，未來新站點將延續過去深耕北投的精神，提供更多元化的就業服務，並持續發揮陪伴的溫度，幫助更多民眾找到人生新起點。

因都市更新與場地整建規劃，北投就服站決定暫時遷往新址。為了確保每一位需要協助的朋友都能順利「找到我們」，北投站員工表示，在搬遷前後，除了完成行政與硬體設備的更新外，也不忘主動聯繫舊址周邊的服務個案，堅持「服務不能停，溫度不能減」。

多年來，北投就服站累積了無數溫馨感人的故事。一位年過半百的大哥分享，他曾在工廠任職20多年，突遭裁員後，一度對職場失去了信心，是北投站的就服員在他人生低谷時，不間斷地關懷與陪伴，並鼓勵他參加課程，最後順利取得技術證照，如今才能穩定就業。想起這段往事，他仍歷歷在目，時常與他人分享，他笑說，現在還被人稱作是「最會說故事的師傅」，成為北投就服站的活招牌。

圖／臺北市就業服務處提供
圖／臺北市就業服務處提供

「就服員像是我的人生教練，在我懷疑自己的時候，幫我重建自信。」另一位從全職媽媽為了二度就業，她回憶，當初孩子上大學後，她想重返職場，但不曉得該從何開始，直到透過就服員耐心地引導，以及教會她使用電腦、撰寫履歷，甚至還模擬面試，最後終於媒合成功、順利就業。

為了鼓勵這些求職者，北投就服站多年以來，持續扮演著貼身教練、家人與朋友的角色，並清楚記得每個前來的人。北投站員工表示，有一位熱心的同仁，想激勵長期失業的年輕人面試，特地親手寫了一封信，在這位年輕人面試之前送上，信中寫著：「你不是一個人在努力，我們都站在你背後。」讓這位青年感動不已。

除了服務求職者，北投就服站也與在地緊密合作，共同打造「社區就業支持網」。有里長就分享：「以前有些長輩不好意思主動找工作，但只要我們里辦公處幫忙安排，請就服站的同仁來講一講，他們就比較願意踏出第一步。」如今，已有不少人成功踏上職場，並且還能回頭協助、回饋里內的其他居民。

圖／臺北市就業服務處提供
圖／臺北市就業服務處提供

臺北市就業服務處表示，北投就服站原位於新市街5號，現搬遷至中央北路一段，這不只是一次地點的轉移，也是價值的堅持，透過專業的服務與同理的陪伴，加上社區的連結和實際行動，證明就業服務不只是工作媒合，更是一種對人與生活的承諾。

就服處也強調，未來在新址，不僅辦公空間更寬敞明亮，各項設備也會更加完善，並持續強化青年職涯導引、中高齡再就業、新住民與弱勢族群等專案推動，打造更貼近需求的多元支持。

北投中繼就服站啟用典禮(示意圖)。 圖／臺北市就業服務處提供
北投中繼就服站啟用典禮(示意圖)。 圖／臺北市就業服務處提供

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