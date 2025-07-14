護國神山也指名的甜點天花板！「月之恋人」讓國際人士都圈粉

由日本洋菓子教父-神保勝司親自指導的頂級伴手禮品牌「月之恋人」，屹立甜點界15年之久，依舊穩坐殿堂級寶座。每一口都如初戀般的心動滋味，感動無數挑剔的味蕾。包括台積電、聯發科…等多家科技龍頭企業連年指名採購，也讓日籍人士一吃秒被圈粉，將「月之恋人」選為代表台灣的國際交流贈禮，成功以甜點外交讓台中揚名海內外！

神保勝司親自指導的「月之恋人」，已成為台灣甜點的國際新名片。 圖／月之恋人 提供

「月之恋人」創辦人洪強森的家族，與糕餅及餐飲文化淵源深厚，造就他追求極致技藝與改寫經典的執拗精神，致力成為開創新局的「造局者」。而講究職人工藝與送禮美學的日本，對他而言就像第二個精神故鄉，滋養他的創業根基。當年他陪伴兒子赴日就讀早稻田大學，被新宿伊勢丹百貨及東京車站商店街百花齊放的名菓、名點深深震撼——那不只是甜點，更是結合設計、文化與情感的藝術作品，如同甜點界的奧斯卡殿堂，帶動全日本乃至全球的伴手禮風潮，也正是那一刻，激發了洪強森在台灣開創甜點精品市場的念頭，為台灣打造一款足以代表地方文化與情感溫度的精緻伴手禮。

每日手工限量製作「神保卷」，豐富、細緻而多層次的香氣與口感，讓人回味無窮。 圖／月之恋人 提供

果然，「月之恋人」推出的招牌甜點——「神保卷」一上市即驚豔全台，至今仍是時常缺貨的熱賣款。這款以洋菓子教父神保勝司之名命名的蛋糕，不僅代表他對極致工藝的堅持，更賦予作品靈魂與地位的象徵，包括嚴選歐洲進口的純天然動物性奶油，透過神保勝司獨家配方調和出細膩濃郁的風味；厚實溫潤的蛋糕體；搭配上選自世界各地的頂級食材…等，每一份都是由甜點師傅每日手工限量製作，豐富、細緻而多層次的香氣與口感，在舌尖交織出如法國香頌般的優雅悸動，讓人一口接一口，回味無窮！

「兔兔草莓蛋糕」以純粹食材表現高訂甜點工藝，讓大小朋友吮指回味。 圖／月之恋人 提供

作為殿堂級洋菓子技藝的傳承者，神保勝司每月親赴來台，與「月之恋人」團隊就品管與研發頻繁交流，確保純手工甜點也能維持一致的高品質與精緻度。十年來他已造訪台中百餘次，等同每年有三分之一的時間在台灣停留，其產品在甜度與口感設計上，也更加貼近台灣消費者的喜好，實現在地化與國際品質的完美融合。

「月之恋人」推出全台獨家的常溫款「不雷的布蕾」，成為國際交流賽事指定伴手禮。 圖／月之恋人 提供

除了「捲蛋糕」，「月之恋人」將台灣甜點工藝水平，看齊日本東京與世界一級城市，相繼推出兔兔草莓蛋糕、檸檬戀人、不雷的布蕾、焦糖記憶吐司，以及最新力作「經典本和香糖」…等爆款商品，豐富多樣有如精品陳列的禮盒，讓台積電、聯發科、和碩等科技龍頭爭相選為企業伴手禮，奠定品牌的頂級地位。

最新力作「經典本和香糖」選用100%日本沖繩甘蔗製成的本和香糖。 圖／月之恋人 提供

其中，「不雷的布蕾」更打入運動圈與國際市場，樂天桃猿棒球隊的日籍總經理在品嚐旗下新伴手禮品牌a’菓的「不雷的布蕾」之後驚艷不已，特別選用此款甜點作為與日本讀賣巨人隊交流賽的指定伴手禮，並進一步指定「月之恋人」作為桃園球場貴賓室的官方點心供應商。

從企業到運動賽事，「月之恋人」以甜點為橋樑，讓台灣的烘焙實力與棒球實力同步在國際舞台大放異彩，引領台中走向全世界。

［門市資訊］

🚩《台中公益旗艦店》04-2301-4567

403台中市西區公益路163-1號

營業時間：11:00-20:00

《台中大遠百》04-2252-0395

407台中市西屯區臺灣大道三段251號B2(鼎泰豐正對面)

營業時間：11:00-22:00

🚩官網：https://www.moonlovers.tw