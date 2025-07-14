法外委會副主席：台灣是世界自由象徵 終生挺台

法國參議院外交委員會副主席卡迪克接受中央社訪問，坦言法國內部各議題分歧，是目前推動聯大2758號決議不涉台案的最大挑戰，需先凝聚共識，但許多議員都對台灣有興趣。他說，台灣是世界自由象徵，將終其一生支持台灣。

無論在參議院、外交委員會，或「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC），都可以看到法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）不遺餘力為台灣發聲與質詢官員的身影。

多次來台的卡迪克11日於參議院接受中央社訪談，談及法國印太立場、國會對聯合國大會2758號決議案態度等問題。

被問及法國政府是否在俄烏戰事、歐美緊張之下，越發不願意涉入印太衝突。卡迪克引用法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在新加坡安全論壇香格里拉對話發言，指出若放任俄羅斯欺壓烏克蘭，恐對台灣構成風險。

卡迪克表示，總統發言非常清楚明確，不僅強調衝突的相互關聯性，也重申法國的印太立場。

他分析，中共的強盛可能只是假象，因它並非奠基在人民支持的基礎上，而是奠基在恐懼，以及一個不允許個人思想的政權之上。

他說：「事實上，台灣比表象更強。我們要做的是協助台灣，好讓一旁的強權不會嘗試以武力進攻台灣。讓他們知道這代價高昂，並不值得。」

卡迪克告訴記者，若要讓勸退有所效果，則行動需具國際性。許多全球國會議員正聯手，一起推進勸阻力量，好讓中共永遠不會訴諸武力。

中央社詢問，世界多國議會已通過聯大2758號決議文並未處理台灣議題並拒絕中國曲解的相關議案，法國國會是否也願意有所行動。

卡迪克坦言，法國內部政治氛圍是挑戰之一。他指出，法國國會運作方式大多會在推案前先透過黨團運作，確認有共識存在。

「政治工作須在事前進行，在抵達議會廳時，黨團間就要對議題擁有共識，這就是要面對的挑戰。法國目前內政情況不適合尋求共識，人民反而在各種議題上尋找可能原因互相分化。我們不信任這樣的氛圍，也不希望被錯誤解讀」。

他以國民議會歐洲事務委員會日前意外通過一份由極左政黨「不屈法國」（LFI）推動的歐中關係報告為例指出，法國內部有親中勢力。該報告提出50多項建議，敦促重新啟動法中合作，文字重複北京論述，甚至批評法國盟友，引發各界質疑與砲轟。

卡迪克則將這份報告形容為「醜聞」，稱不屈法國議員把國會當成工具，「但我們必須接受，這就是民主，還是有一些個人在法國為中共宣傳，這與法國利益不符」。

他強調，目前最重要的是不讓法國在台灣議題上分化，要凝聚所有人，「就如我們在參議院投票通過挺台參與聯合國組織決議時所獲得的共識一樣，法國參議院透過這個決定，承認台灣存在，且其參與對國際組織運作很重要」。

2021年5月，參議院以304票贊成、0票反對，罕見一致通過挺台參與國際組織決議案，也是法國國會首度通過挺台議案。

卡迪克也曾在議會上以現實和邏輯質疑中國論點。他當時拿出中國外交部新聞稿，指出遭制裁的歐洲議員不得進入「中國及香港、澳門特別行政區」，卻未提台灣，藉此認定北京也承認台灣的領土主權。

卡迪克說：「台灣是自由的，台灣直接治理自己的外交關係，北京完全無法禁止任何人造訪台灣。」

他告訴中央社，很多議員想造訪台灣。對民主人士而言，台灣是一股清流。台灣人可以互不同意，有真正的討論、政治辯論，是運作良好的真正民主，有不同政黨間的輪替。

「我們能感受到，即使有政治歧見，仍有一件事團結所有台灣人，也就是自己決定未來的想望，由自己幫自己決定，這值得我百分百欽佩」。

「有人問我為何支持台灣，我就是要告訴台灣民主人士，他們並不孤單。過去對法國而言，台灣是個遙遠的小島；如今，國會所做的工作，讓台灣在法國的形象有所改變」。

卡迪克說，目標就是要讓所有人了解，「台灣很重要，台灣比台灣更大」。「如今台灣對全世界而言，成了自由的體現，有點像自由女神像。如今台灣代表民主動能，啟發了我們所有人。我的角色便是繼續，終其一生支持台灣」。