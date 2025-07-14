美國談台灣在印太政策角色：盼擁安全、立場獲尊重

美國國務卿盧比歐出訪亞洲，國務院同時舉行小型圓桌會議闡述印太政策，並於回應台灣角色的提問時表示，「我們一直非常明確地表達要與台灣並肩站在一起」，盼讓台灣擁有安全、保障及立場獲尊重的信心。

美國國務院副發言人修斯頓（Mignon Houston）11日與印太區域記者會談，聚焦盧比歐（Marco Rubio）與澳洲、印度、日本與美國成立的四方安全對話（Quad）及東南亞國家協會（ASEAN）成員的互動。

修斯頓回應中央社對「台灣在美國的印太政策中扮演何種角色」及「美國如何看待台灣」的提問時表示，40年來，美國對台政策始終一致，非常清楚的是，美國與台灣有著強而有力的文化及經濟關係，盼看到兩岸分歧獲和平解決。

修斯頓說，美國和台灣長期維持非官方關係，「這是我們引以為傲並且尊重的」；印太和東南亞區域方面，這點不會改變；美國希望繼續與台灣合作。

她說：「我們希望繼續提高他們（台灣）參與國際論壇的能力，並擁有安全、保障及立場也能受到尊重的信心。」

她指出，這屆政府已經明確表示，美國對台政策沒有改變，一直保持一致，反對任何以武力或脅迫手段單方面改變現狀的行為。這一點實際上在四方安全對話的聯合聲明中提到過兩次，足以顯示重要性。

盧比歐今年1月21日就職後，隨即主持一場四方安全對話外長會議，當時的聯合聲明通篇未提到北京，但指威脅日增，「強烈反對任何試圖以武力或脅迫手段改變現狀的單邊行動」。

根據聲明，美國、日本、澳洲和印度重申致力強化自由開放印太區域的承諾，將維護及捍衛印太法治、民主價值、主權及領土完整。在面對日增的威脅下，將致力強化區域海事、經濟和科技安全，也期待在未來幾個月推進合作。

修斯頓於回應中國如何融入美國現行「以實力求和平」的印太戰略時表示，美國與中國的關係是以美國利益為基礎，將會以最符合「美國優先」外交政策為重點，維持一段深思熟慮的對中關係。

她並引述盧比歐過去的發言指出，美國與中國對話是為了全球和平穩定，「但我們不能允許北京持續藐視規則、在經濟上削弱美國，或是破壞或削弱我們在世界上的同盟與部署」。

國務院這場會談舉行前夕，盧比歐正於馬來西亞舉辦的東南亞國家協會外長會議場邊會見中國外長王毅，並於會後回應媒體對台灣議題的提問。

當記者問到王毅有無警告「勿讓總統賴清德以過境簽證途經美國」時，盧比歐回覆，「沒有，這不是警告性質的會議」；兩人也沒有談到台灣正在舉行的漢光演習。

他重申，今天的會面並不是一場談判，也不是就某個議題來回爭論，而是建立建設性的基礎，以便後續在貿易等多個領域持續對話。