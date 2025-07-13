肺癌篩檢發現「小結節」要不要切除？ 醫：過度醫療恐致肺功能下降

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，可發現小於一公分的腫瘤；而檢查後所發現的結節逾9成為良性，不必過度緊張，定期追蹤即可。本報資料照片
低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，可發現小於一公分的腫瘤；而檢查後所發現的結節逾9成為良性，不必過度緊張，定期追蹤即可。本報資料照片

低劑量電腦斷層掃描（LDCT）自111年7月1日起，納入我國第五癌篩檢，截至113年12月31日止，全國已有158,937位民眾接受檢查，並找出1,957名確診肺癌個案。這項篩檢工具容易發現肺部結節，雖然不一定都是惡性腫瘤，但民眾只要聽到「肺部有小結節」，就會緊張要不要切除。

台北榮總胸腔部部主任陳育民表示，LDCT是目前檢測肺癌有效的方式之一，可偵測到小至0.3公分的肺部病灶，不過臨床統計顯示，逾9成以上的肺結節屬於良性組織，不到1成為惡性腫瘤。雖然大多追蹤即可，一旦檢出肺結節還是會擔心，甚至想知道「良性還是惡性？」「切了是否一勞永逸？」

陳育民指出，大眾健檢意識提高，不少人發現肺部有結節，仍害怕癌變機會。肺結節的處理規範主要關鍵在於形狀、大小、質地密度以及患者的風險因素等，加以評估判別是否為惡性腫瘤。小於0.6公分的結節需定期追蹤，大於0.6、1公分以下者，可每6個月追蹤一次；大於1公分則應手術切除及病理檢查。

他觀察，有些民眾發現有結節即希望開刀處理，衛福部已制定訂「低劑量電腦斷層肺癌篩檢指引」，若檢查發現有異常，應轉介胸腔專科醫師評估，由醫師依照風險高低，安排適當的追蹤頻率。結節不等於肺癌，未必需立刻手術；要求動刀的「過度醫療」行為，不僅浪費健保資源，更可能傷害病患健康。

「如果結節已經嚴重影響民眾的精神狀態或生活，醫病溝通之後，還是會幫病人動刀。」台北醫學大學副校長李岡遠、雙和醫院胸腔內科主任李岡遠表示，有一名擔任空服員的個案，因無法規律追蹤檢查，非常焦慮，討論後決定開刀切除，雖然結節是良性，但不用再提心吊膽。

另一名中年男性長期住在國外，因不方便就醫檢查，亦決定開刀切除肺部結節，所幸結果是良性。他分享，還有一位早期肺癌患者，開完刀切除腫瘤後，隔2年檢查照出結節，醫療團隊評估惡性腫瘤風險高，建議手術移除病灶，果然如醫師判斷：是惡性腫瘤。

李岡遠說，LDCT檢查有好處也有壞處，隨著結節的檢出率愈來愈高，恐導致過度診斷，甚至民眾倉促決定動不必要的手術。而開刀的風險可能大於結節癌變，包括麻醉的併發症、結節靠近血管導致出血、術後肺組織結構改變誘發咳嗽或呼吸不順暢等。病人應該想清楚再決定，醫師也有責任妥善說明病情，避免執行無效的處置。

醫師 腫瘤 肺癌

延伸閱讀

不吸菸卻患肺癌？ 專家：空氣汙染是成因

新任台大院長拍板 肺癌權威余忠仁接任 首要任務「加強內部性平教育」

定位更精準，也更安全：磁導航技術助肺癌高風險群早期診斷

肺癌早期發現預防 台中市衛生局攜手扶輪社擴大補助

相關新聞

肺癌篩檢發現「小結節」要不要切除？ 醫：過度醫療恐致肺功能下降

低劑量電腦斷層掃描（LDCT）自111年7月1日起，納入我國第五癌篩檢，截至113年12月31日止，全國已有158,93...

肺癌篩檢人數上升 憂不當手術疑增加 健保署曝罹癌真實比率

衛福部最新統計，國人十大癌症死因中，肺癌已連續21年排名第一。國健署於民國111年起，針對著重度吸菸者等高風險族群，將低...

照片看歷史／1975年首批減刑人出獄 蔣經國送上祝福

1975年7月13日，台灣高等法院院長兼台灣更生保護會主任周旋冠，在桃園龜山台北監獄勉勵一千多名減刑出獄人要自尊、自愛、自立、自強，做一個堂堂正正的人，為國家社會盡國民應盡的義務。

聯合報一周大事7/6~7/12

國內

綠奢華！「南港國際 SKYPARK」引領台北都會生活新模式

放眼全球國際都會區，紐約中央公園之於曼哈頓、倫敦海德公園、乃至台北大安森林公園，城市綠肺難得，也讓周邊豪宅房價長年居高不下。當稀缺的公園綠意結合機能完整的國際級商場，這種前所未有的「價值堆疊」，正將房

端午假期限定絕美景點精選推薦，享受春日最後的美麗

端午假期即將來臨，春末夏初的氣候舒適宜人，許多人正在規劃一趟療癒身心的旅程，不論是遠赴異國，還是發掘鄰近城市的獨特魅力。全球頂尖的旅平險專家_安達產險提醒，在享受假期的同時，別忘了替自己準備一份完善的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。