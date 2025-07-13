肺癌篩檢人數上升 憂不當手術疑增加 健保署曝罹癌真實比率

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部國健署於民國111年起，將低劑量電腦斷層（LDCT）納入肺癌常規篩檢，針對著重度吸菸者等高風險族群，以早期發現肺癌病變。本報資料照片
衛福部國健署於民國111年起，將低劑量電腦斷層（LDCT）納入肺癌常規篩檢，針對著重度吸菸者等高風險族群，以早期發現肺癌病變。本報資料照片

衛福部最新統計，國人十大癌症死因中，肺癌已連續21年排名第一。國健署於民國111年起，針對著重度吸菸者等高風險族群，將低劑量電腦斷層（LDCT）納入肺癌常規篩檢。但部分醫界人士憂心，隨著篩檢人數增加，切除肺部結節、腫瘤等不當手術可能也有所增加，但經健保署統計，約8成手術患者確實罹患肺癌，僅2成是疑似良性腫瘤或結節，手術未明顯有浮濫問題。

健保署統計，過去10年來，國人進行肺部電腦斷層檢查人數，男性自105年12萬7048人增至去年26萬5876人，人數為10年前的1.09倍；女性則從11萬7763人增至29萬6388人，約為10年前的1.52倍，且女性篩檢人數自108年起超越男性，此顛覆過往男性吸菸者應多進行肺部檢查，但隨著不吸菸女性罹患肺癌人數增加，女性更提高警覺，並積極篩檢有關。

健保署醫務管理組專委陳依婕說，若從全國篩檢人數相對件數觀察，依113年統計，一位男性平均受檢件數為1.38件，女性為1.44件，同樣是女性篩檢件數較多。另，國健署111年起，每2年針對高風險族群提供1次LDCT檢查，111年男性受檢21萬7636人，較110年19萬4019人，增加2.3萬人；女性則為23萬3805人，較前一年20萬1804人，增加3.2萬人，顯示篩檢新制上路後，檢查人數也隨之增加。

就年齡層分析，50歲以上受檢人數愈來愈多，以去年統計，51至60歲男性受檢有5萬1721人、女性6萬5702人；61至70歲受檢人數為男性7萬6470人、女性8萬4306人。

陳依婕表示，就去年整體來說，國人經肺部電腦斷層檢查發現疑似異常人數，男性有1萬4281人，女性1萬3911人，兩者差不多，但男性仍比女性多，顯示男性因吸菸、外出工作機會將多，造成肺部容易受到菸害、空汙等影響。

對於，有醫師憂心，肺部不當手術量疑似有增加的情形。陳依婕說，依113年男性診斷為肺結節、腫瘤而進行手術人數有4239人、女性6136人，其中再以領有重大傷病卡，顯示確診為罹患癌症者，男、女性各約有3323、4784人，顯示其占總手術人數約為78%及77.9%。

由此可見，醫師在切除腫瘤時，仍是十分謹慎，通常檢查為惡性或疑似惡性時，才告知病人需要進行手術，雖然手術後仍有約2成患者疑似為良性，但未明顯看出有手術浮濫問題。陳依婕指出，目前治療肺癌多為手術、化療、放療，再搭配免疫或標靶治療。

肺癌於藥物治療方面，目前健保署已推動次世代基因篩檢(NGS)，透過基因檢測找出對應的治療藥物，但篩檢人數卻未大幅增加。陳依婕研判，以肺癌為例，其主要變異基因為EGFR，此基因已有單項篩檢項目，不一定要使用到NGS；另，即便NGS已有健保給付，但患者仍需自付部分負擔，相關費用也是考量原因，而目前檢測為一生一次，許多患者也十分謹慎，不到最後關頭不使用，均是使用量不高的原因。

手術 健保署

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