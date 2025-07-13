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傳收購美頁岩氣 中油：美開採技術成熟

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

台美對等關稅談判之際，傳出中油正進行收購美國頁岩氣製造資產的討論。中油並未否認，表示中油在全球各地礦區都有投資評估，而美國的頁岩油氣開採技術成熟且領先，若有機會就不排除評估。

路透並舉出德州東部和路易斯安那州的Haynesville頁岩油氣田、阿帕拉契盆地的Marcellus頁岩等，但中油對此沒有評論。

中油發言人林珂如指出，中油在全世界都有礦區評估，因為美國頁岩油氣的開採技術成熟，十多年前針對頁岩油氣的水平打井技術相對其他國家先進，中油若有機會針對美國技術成熟且品質優良的頁岩油氣礦區投資，「我們不排除去評估」。

林珂如指出，中油目前在全球七個國家擁有十四個油氣礦區，擁有油氣分配的權益，其中，在查德礦區，中油還擔任礦區經營人；其中一個礦區就在美國加州，生產原油。

林珂如說，中油是從上游探勘到下游銷售各種石化產品的能源公司，參與上游油氣田的開發與投資，可確保油氣能源穩定取得，有了上游礦區，中油可優先採購之外，礦區獲利也可挹注現金收入。

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