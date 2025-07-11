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卓榮泰「從寬從速從優」補助農損 親上火線協調台大實驗林地爭議

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
行政院長卓榮泰到水里鄉視察香蕉受損狀況，並與農民對談。圖／南投縣政府提供
行政院長卓榮泰到水里鄉視察香蕉受損狀況，並與農民對談。圖／南投縣政府提供

颱風豪雨重創南投農業，行政院長卓榮泰今天到水里鄉香蕉園勘查農損災情，並與農民對談。他承諾，對於連續兩年受災農民，補助機制將從速、從寬、從簡、從優認定，並將親自協調處理台大實驗林土地使用爭議，盼從制度面根本解決問題。

卓榮泰當場慰問受災農友洪大姐，表示農民連兩年因颱風農損嚴重，有些作物「颱風一吹下就全倒了」，辛苦一整年卻血本無歸。他指出，南投農業產值佔全國17%，卻年年農損居前，政府不能漠視。他已請農業部檢討現行補助規範，研擬針對重複受災農戶設計更具彈性的補償方式，讓農民安心再投入生產。

針對長期困擾農民的台大實驗林地使用問題，卓榮泰強調，行政院將主動介入協調，在不影響租約及台大使用權前提下，朝著縮小種植限制、調整使用比例等方向尋求共識。他認為，若長期無解，將削弱民眾對政府的信任，也呼籲台大作為國家最高學府，應展現政策協力精神，與政府共同面對。

南投縣長許淑華指出，初步估計農損約2500萬元，災損品項廣泛，包含香蕉、火龍果、溫室設施等約九項，部分如竹筍尚未列入公告補助，但災情不容忽視。她呼籲中央放寬補助標準，尊重南投多元農業特性，並檢討實驗林承租戶補助排除的長年不公，讓真正耕作者獲得保障。

立委游顥也指出，農民血本無歸，亟需實質幫助。他感謝農業部已受理香蕉現金救助，但也呼籲比照嘉義、台南模式，將南投納入「全品項、免現勘」農業天然災害補助。他強調，希望中央展現同理心，與農民站在一起，加快補助審核，協助復耕，避免農業斷鏈。

行政院長卓榮泰到水里鄉視察香蕉受損狀況，並與農民對談。圖／南投縣政府提供
行政院長卓榮泰到水里鄉視察香蕉受損狀況，並與農民對談。圖／南投縣政府提供
南投縣香蕉整片倒伏，農民損失嚴重。圖／南投縣政府提供
南投縣香蕉整片倒伏，農民損失嚴重。圖／南投縣政府提供

農民 卓榮泰

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