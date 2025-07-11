賴總統：政府將擴大資源挹注 完善職業運動發展

賴清德總統11日上午前往高雄國訓中心為參加「萊茵魯爾世界大學運動會」我國代表團授旗，他提到，運動部將在今年9月9日「國民體育日」掛牌成立，未來是推動國家體育運動政策轉型與升級的關鍵引擎。政府也將擴大資源挹注、完善職業運動發展、加速業餘運動職業化。

包括教育部次長張廖萬堅、高雄市長陳其邁、體育署長鄭世忠、中華民國大專院校體育總會長王淑音、國家運動科學中心董事長沈孟儒、執行長黃啟煌、國家運動訓練中心執行長龔榮堂等，皆出席活動。

賴總統抵達後，首先頒授國旗及團旗予我代表團，並致贈加菜金。他致詞表示，第32屆萊茵魯爾世界大學運動會將在7月16日開幕，代表團即將遠征德國，很高興在行前為選手們加油打氣，祝福旗開得勝、為國爭光。

賴總統說，回顧2023年成都世大運，我國斬獲10金、17銀、19銅，締造境外最佳紀錄；去年巴黎奧運則是勇奪2金、5銅的好成績；在世界棒球12強賽更是贏得世界冠軍。過去幾年選手們全力以赴、奮戰到底，讓臺灣社會緊密團結在一起，一起歡呼、一起瘋狂，讓世界更看見臺灣。

賴總統充滿信心地說，不管是參加過大小國際賽事的「柚子同學」高承睿、「臺灣蝶王」王冠閎、競技體操選手丁華恬、田徑好手張博雅和陳彩娟；或者是今年首度挑戰、再次挑戰世大運的所有運動選手，希望大家都能享受比賽、盡情發揮，爭取最好的成績。

賴總統提到，為了給選手最好的照顧，這次世大運首度比照亞、奧運增設中繼站，包括設立膳食公寓、物理治療所以及運動中心，提供後勤支援服務。感謝教育部、體育署、大專體總、國訓中心、運科中心等各單位的協助，以及所有教練、後勤團隊和行政同仁的辛勞，發揮最大專業、做選手們的堅實靠山。

賴總統表示，政府要以運動壯大臺灣。運動部將在今年9月9日「國民體育日」掛牌成立，並設立「全民運動署」及「國家運動產業發展中心」。未來「運動部」將是推動國家體育運動政策轉型與升級的關鍵引擎，讓運動成為全民生活的一部分，並強化臺灣在國際體壇的競爭力。

賴總統指出，本週二（8日）立法院三讀通過《運動產業發展條例》修正案。這次修法重點包括引進國家發展基金投資運動產業，以及鼓勵民間資源挹注全民運動賽事，將為運動產業的多元發展挹注新的動能。政府也將擴大資源挹注、完善職業運動發展、加速業餘運動職業化。

賴總統請運動員在國際賽場務必盡情發揮，政府會繼續為體育環境和運動產業努力，共同壯大臺灣的體育運動。隨後，他也聽取國家運動園區整體興設與人才培育計畫執行進度及未來規劃報告，並實地瞭解科技棒球場系統、棒球智慧發球機開發進度；及射箭場空間及射箭機器人開發規劃。