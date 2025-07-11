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授旗赴德國萊茵魯爾世大運代表團 賴清德赴國訓中心

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
賴清德總統視察各項目選手培訓狀況。記者巫鴻瑋／攝影
賴清德總統視察各項目選手培訓狀況。記者巫鴻瑋／攝影

2025年世界大學運動會將於7月16日至27日在德國萊茵魯爾舉行，賴清德總統今天上午赴高雄左營國家運動訓練中心勉勵本次代表台灣遠赴德國奮戰的中華台北代表隊選手們，期盼選手們爭取最好成績，並承諾給選手最好的支援照顧。

賴清德表示，台灣在2023年成都世大運斬獲10金17銀19銅，締造境外最佳紀錄，去年巴黎奧運勇奪2金5銅好成績，世界棒球12強賽更是贏得世界冠軍，過去幾年選手們全力以赴，奮戰到底，讓台灣社會緊密團結在一起，一起歡呼、一起瘋狂，讓世界更看見台灣。

他特別點名桌球好手「柚子同學」高承睿、游泳好手「台灣蝶王」王冠閎、競技體操選手丁華恬、田徑好手張博雅及陳彩娟，對幾位充滿信心，更對所有選手表示，期望選手們都能享受比賽、盡情發揮，爭取最好的成績。

為給選手最好照顧，賴清德承諾，本次世大運將首度比照亞運、奧運，增設中繼站，設立膳食供應、物理治療所，以及運動中心，提供給每個選手後勤支援服務。

賴清德強調「要以運動壯大台灣」，今年9月9日國民體育日當天，將掛牌成立「運動部」，並將設「全民運動所」、「國家運動產業發展中心」，未來將由運動部推動國家運動政策，讓運動成為全民生活的一部分，並強化台灣在國際體壇上的競爭力。

賴清德在授旗典禮後特別視察各項選手培訓狀況，尤其對於射箭隊訓練導入智慧影像技術感興趣，特別詢問教練如何用科學化輔助訓練，他還上前與正在訓練的射箭選手蘇于洋交流、鼓勵，期待在世大運賽場上的傑出表現。

本屆世大運，台灣將派出196名選手前往參加田徑、游泳、競技體操、韻律體操、籃球、排球、桌球、網球、擊劍、柔道、跆拳道、射箭、羽球、划船及沙灘排球等15種運動種類。

賴清德總統為即將前往德國參加萊茵魯爾世大運的中華台北代表團授旗。記者巫鴻瑋／攝影
賴清德總統為即將前往德國參加萊茵魯爾世大運的中華台北代表團授旗。記者巫鴻瑋／攝影
賴清德總統赴國訓中心，為即將啟程前往德國參加萊茵魯爾世大運的台灣好手們加油。記者巫鴻瑋／攝影
賴清德總統赴國訓中心，為即將啟程前往德國參加萊茵魯爾世大運的台灣好手們加油。記者巫鴻瑋／攝影
賴清德總統為即將前往德國參加萊茵魯爾世大運的中華台北代表團授旗。記者巫鴻瑋／攝影
賴清德總統為即將前往德國參加萊茵魯爾世大運的中華台北代表團授旗。記者巫鴻瑋／攝影

運動 賴清德 世大運

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