基隆高齡照顧施政多面向 從預防到照顧面面俱到

基隆市政府將高齡者照顧列為的重點施政項目，讓長者得優質照顧與提升生活品質。 圖／基隆市政府提供

基隆市政府社會處今年度總預算35億元，老人福利預算13億占比超過三分之一，高齡者照顧市府列為的重點施政項目，讓長者得優質照顧與提升生活品質。另去年7月在衛生局下成立基隆市長期照顧服務管理所，整合原分屬於衛政及社政體系之長照服務資源，讓民眾洽詢長照服務更加便利。

基隆長輩照護平台首創「24小時線上健康諮詢」服務，不僅突破過往需要親自就診的限制。 圖／基隆市政府提供

截至114年6月底，基隆市65歲以上高齡者有7萬8363 人，占總人口數比例21.7%為全國第五名，社會處 114 年度總預算35億元中，老人福利預算為13 億占比超過三分之一，高齡者照顧市府列為的重點施政項目。

謝國樑市長推動有愛城市，不分年齡族群創造共融。 圖／基隆市政府提供

為保障高齡者就醫權益、獲得優質照顧與提升生活品質，基隆市訂有「老人參加全民健康保險保險費自付額補助」、「基隆市弱勢老人口腔健康促進實施計畫」與「老人老花眼鏡補助實施計畫」。凡設籍基隆市滿3年之65歲以上長者（原住民滿55歲），健保費自付額由市府全額補助，以保障長者最基本的就醫權益。

基隆將高齡長照列重點施政，並建構長輩健康生態系三大策略。 圖／基隆市政府提供

另為將社區既有空間轉作長照等多元用途使用，原基隆市立仁愛之家因房舍老舊裁撤，規畫轉型為長照福利服務園區，採全區BOT方式將既有老舊房舍重建，以擴大基隆市長照服務量能，結合日照、長照、醫護等多元服務機能，滿足老人、亞健康、失能失智多層級連續性照護需求，除創造地方就業機會外，期盼作為全國長照園區規劃新典範。

社會處為提升高齡者社會連結，鼓勵並支持高齡者參與就業、社會服務與終身學習，結合民間資源辦理社區照顧關懷據點、自辦行動學苑、鼓勵高齡者投入志工服務，以及協助輔導中高齡者重返職場，皆列為重點之服務措施。

基隆市志願服務推廣中心加入服務長者行列，品質更加分。 圖／基隆市政府提供

基隆市政府去年7月在衛生局下成立基隆市長期照顧服務管理所，整合原分屬於衛政及社政體系之長照服務資源，並設立2個辦公室、單一服務窗口，讓民眾或服務單位洽詢長照服務更加便利。透過長照所的成立，整合行政、簡化流程，進而提升長照服務量能及服務品質，相較111年底，長照服務使用人數成長36%、交通接送車成長352%、A個管人員數成長62%。

因應高齡化挑戰，基隆市衛生局推出「基隆長輩照護平台」官方LINE帳號，結合數位科技與醫療人力，打造即時、友善的長者健康支持系統。提供24小時線上健康諮詢服務、推播衛教與多元資源整合，平台自113年8月1日上線至今已累積逾10萬用戶，諮詢件數超過3500件，各項滿意度逾99%。不僅紓解緊急醫療壓力，也讓基隆長輩可以在地安心安老，為臺灣邁向高齡友善社會立下指標。

基隆市衛生局亦結合本市各據點資源，積極推動長者社區運動課程，廣邀長者踴躍參與。課程內容多元，包含拉力帶操、水瓶操等，運用日常生活中易取得的物品，由專業師資帶領，指導正確的運動方式，以達到延緩失能的效果。並搭配適合長者使用的健身器材，強化肌耐力，有效預防肌少症，促進健康老化。另透過「長者活力秀」等表演舞台，鼓勵長者展現自信，走出家門、融入社區，全面提升身心健康與生活品質。

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