快訊

114分科物理／難度與歷屆差不多 考生：這1題「要靠素養」

114分科物理／沒特別刁難 半導體入題學生形容如科普

憂大罷免結果不堪設想 林濁水：最好讓柯建銘再「大休息」

基隆高齡照顧施政多面向 從預防到照顧面面俱到

文／ 基隆市政府

基隆市政府將高齡者照顧列為的重點施政項目，讓長者得優質照顧與提升生活品質。 圖／基隆市政府提供
基隆市政府將高齡者照顧列為的重點施政項目，讓長者得優質照顧與提升生活品質。 圖／基隆市政府提供

基隆市政府社會處今年度總預算35億元，老人福利預算13億占比超過三分之一，高齡者照顧市府列為的重點施政項目，讓長者得優質照顧與提升生活品質。另去年7月在衛生局下成立基隆市長期照顧服務管理所，整合原分屬於衛政及社政體系之長照服務資源，讓民眾洽詢長照服務更加便利。

基隆長輩照護平台首創「24小時線上健康諮詢」服務，不僅突破過往需要親自就診的限制。 圖／基隆市政府提供
基隆長輩照護平台首創「24小時線上健康諮詢」服務，不僅突破過往需要親自就診的限制。 圖／基隆市政府提供

截至114年6月底，基隆市65歲以上高齡者有7萬8363 人，占總人口數比例21.7%為全國第五名，社會處 114 年度總預算35億元中，老人福利預算為13 億占比超過三分之一，高齡者照顧市府列為的重點施政項目。

謝國樑市長推動有愛城市，不分年齡族群創造共融。 圖／基隆市政府提供
謝國樑市長推動有愛城市，不分年齡族群創造共融。 圖／基隆市政府提供

為保障高齡者就醫權益、獲得優質照顧與提升生活品質，基隆市訂有「老人參加全民健康保險保險費自付額補助」、「基隆市弱勢老人口腔健康促進實施計畫」與「老人老花眼鏡補助實施計畫」。凡設籍基隆市滿3年之65歲以上長者（原住民滿55歲），健保費自付額由市府全額補助，以保障長者最基本的就醫權益。

基隆將高齡長照列重點施政，並建構長輩健康生態系三大策略。 圖／基隆市政府提供
基隆將高齡長照列重點施政，並建構長輩健康生態系三大策略。 圖／基隆市政府提供

另為將社區既有空間轉作長照等多元用途使用，原基隆市立仁愛之家因房舍老舊裁撤，規畫轉型為長照福利服務園區，採全區BOT方式將既有老舊房舍重建，以擴大基隆市長照服務量能，結合日照、長照、醫護等多元服務機能，滿足老人、亞健康、失能失智多層級連續性照護需求，除創造地方就業機會外，期盼作為全國長照園區規劃新典範。

社會處為提升高齡者社會連結，鼓勵並支持高齡者參與就業、社會服務與終身學習，結合民間資源辦理社區照顧關懷據點、自辦行動學苑、鼓勵高齡者投入志工服務，以及協助輔導中高齡者重返職場，皆列為重點之服務措施。

基隆市志願服務推廣中心加入服務長者行列，品質更加分。 圖／基隆市政府提供
基隆市志願服務推廣中心加入服務長者行列，品質更加分。 圖／基隆市政府提供

基隆市政府去年7月在衛生局下成立基隆市長期照顧服務管理所，整合原分屬於衛政及社政體系之長照服務資源，並設立2個辦公室、單一服務窗口，讓民眾或服務單位洽詢長照服務更加便利。透過長照所的成立，整合行政、簡化流程，進而提升長照服務量能及服務品質，相較111年底，長照服務使用人數成長36%、交通接送車成長352%、A個管人員數成長62%。

因應高齡化挑戰，基隆市衛生局推出「基隆長輩照護平台」官方LINE帳號，結合數位科技與醫療人力，打造即時、友善的長者健康支持系統。提供24小時線上健康諮詢服務、推播衛教與多元資源整合，平台自113年8月1日上線至今已累積逾10萬用戶，諮詢件數超過3500件，各項滿意度逾99%。不僅紓解緊急醫療壓力，也讓基隆長輩可以在地安心安老，為臺灣邁向高齡友善社會立下指標。

基隆市衛生局亦結合本市各據點資源，積極推動長者社區運動課程，廣邀長者踴躍參與。課程內容多元，包含拉力帶操、水瓶操等，運用日常生活中易取得的物品，由專業師資帶領，指導正確的運動方式，以達到延緩失能的效果。並搭配適合長者使用的健身器材，強化肌耐力，有效預防肌少症，促進健康老化。另透過「長者活力秀」等表演舞台，鼓勵長者展現自信，走出家門、融入社區，全面提升身心健康與生活品質。

(基隆市政府廣告)

相關新聞

照片看歷史／1954年大陳鯁門島海戰英雄遊行 民眾歡迎

1954年7月11日，大陳鯁門島海戰英雄下午到達台北，由第106號雅龍軍艦艦長梁天价率領該艦24位戰鬥英雄接受台北市各界的熱烈歡迎、慰勞與訪問。

首位獲行政院文化獎的傳統匠師 傅明光宣布將成立全國傳統匠師工會

「只有改善工程環境才能夠讓傳統建築技術傳承下去。」傳統客家建築匠師傅明光10日從行政院長卓榮泰手中拿到第44屆行政院文化...

颱風過後一片光電煉獄 免環評「綠色通道」豈能不關

丹娜絲颱風橫掃台灣西部，也為遍布各地的光電場做了一次總體檢，結果都是慘不忍睹；從高雄大樹在脆弱山頭砍樹種電，乃至屏東佳冬的海上光電場，都是免環評、中央說做就做的「霸王級」光電場，而光電場環評制度一拖再拖的理由無他，正是為光電場設立爭取快速通關的「綠色通道」，國土沉淪、環境破壞已無人聞問。

InfoSec Taiwan 2025聚焦網路地緣政治 擘畫資安國際新戰略

台灣數位安全聯盟與台灣資安大聯盟（TWDDC）共同主辦的InfoSec Taiwan 2025國際資安組織大會圓滿落幕。...

災害來襲不斷電！ 內政部盤點孤島綠能建設進度曝光

為提升偏鄉及易成孤島地區的防災韌性，內政部10日表示，消防署已完成13縣市共184處防救災整備，並由國土署盤點太陽能光電...

【重磅快評】經濟部敢恫嚇媒體 部長被指紅色破口卻沒動作？

颱風丹娜絲肆虐，屏東外海的太陽光電系統浮台被沖上岸邊，經濟部宣稱媒體散播不實，其實這是新型態光電實驗計畫，光電板早已移除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。