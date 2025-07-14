引領外泌體保健新風潮 結合AI與大數據打造智慧健康品牌　朝和生醫發表首款「吃的外泌體」《雪肌泌 × 維股泌》

朝和生醫母公司世紀民生(股票代號5314)原以電子製造起家，近年跨足健康產業，朝和生醫成為轉型核心。7月9日正式發表兩款重量級產品「雪肌泌」與「維股泌」，皆採用專利的外泌體技術 EOB686，為首款「吃的外泌體」保健食品。外泌體就像身體裡的「導彈」，是一種由細胞分泌的小型囊泡，扮演著細胞間訊息傳遞的重要角色，身體哪裡有需求它就會往哪裡跑，精準命中。

圖／朝和生醫 提供

主力產品「雪肌泌」採用EOB686植物外泌體技術，搭配多種植萃成分，獲多項國際專利，並以素食友善配方設計，符合現代消費者對健康、天然與安全的需求。產品強調簡單食用、快速吸收、效果溫和，深受熟齡與注重保養的年輕族群青睞。

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延續外泌體技術優勢，世紀民生再推出話題新品「維股泌」晶凍，進一步擴大產品線版圖。維股泌採用無腥味配方，濃縮萃煉成隨身晶凍，使用便利，成功吸引注重行動力與關節保健的族群關注。品牌更邀請金曲歌王翁立友親身代言體驗，傳遞「健康、美麗、新人生」的品牌價值。

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兩位代言人也於對談中分享親身體驗。田中千繪表示：「肌膚的保養從來不能等，選對產品，是我鎖住美麗的機密，讓我有自信的面對每一天。」而翁立友則笑說：「因為媽媽怕打針，自己做很多功課，最後找到這款吃的外泌體。健康不能等到需要時才開始照顧，平常就要給關節最好的保養。」他也補充自己因長時間站立表演，也感受到產品帶來的支撐力。

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集團總裁張祐銘透露，世紀民生(股票代號5314)裡的朝和生醫目前成長強勁，根據去年（2024年）營收統計，旗下的生技公司保健品業務已成為成長最快的板塊，受到20萬消費者的肯定，占整體營收比重超過37%，表現相當亮眼。朝和生醫目標在2年內成功掛牌，成為獨立的生技品牌代表。

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朝和生醫將「科技 × 健康 × 生活」三大元素完美融合，為大家帶來更安心、更有效、更健康的日常照護選擇，產品線已涵蓋肌膚保養、骨骼機能、兒童營養、益生菌與寵物健康，展現外泌體應用的廣泛潛力。這次產品正式發表也強調將持續擴大全通路布局，透過電視、電商、直播與實體門市同步推廣，結合精準廣告與會員經營機制，打造屬於台灣的專業保健品牌。