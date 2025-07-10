消促會籲3大任務專責化 消防署：檢討救災救護分開

新北市消防員在搜救任務殉職，消防員工作權益促進會呼籲消防3大任務包括預防火災、搶救災害及緊急救護應專責化。消防署長蕭煥章今天說，勤安會有在檢討消防的救災與救護是否要分開，預計今年會處理，也要考量人力問題。

有民眾8日闖入新北市新店區廣興橋下游瀑布禁區玩立槳溺水，消防到場搜救意外翻船並殉職。消促會昨天至行政院外舉行記者會，質疑政府將消防人員職安納入消防法無法提供完整保障，應納入職安法，且消防3大任務應專責化，畢竟消防員無法樣樣精通。

蕭煥章今天在內政部部務會報會後記者會指出，因兼顧勤務執行與勤休問題，地方消防人力較吃緊，消防署已與警專與考試院協調警專入學訓練招生與特考班人數。

蕭煥章說，「警消勤務安全促進與事件調查會（勤安會）」有個專案在檢討消防的救災與救護要不要分開，預計今年會處理，但在人力還沒到位前較難執行，也許人力缺口會在約3年至5年到位。

蕭煥章也說，這次事件的消防人員在救生員訓練與急流救生訓練都合格，訓練能量有到位，新北市也說裝備器材符合救援需求，新北市政府與內政部已立即成立災害調查會，審慎盤點到底哪個環節出狀況。

內政部長劉世芳表示，因牽涉非常多的專業，在最終報告還沒出來前不多做臆測，至於是專業訓練、裝備設施、行政流程或法規會的問題，將再繼續盤點是否哪裡不足。

劉世芳指出，消防署在回應立法院刪減旅費、水電費預算的時候有提到，消防署的訓練中心要進行水上、水下及激流救生訓練，像仿激流訓練場就需要大量使用水電，且南投竹山較遙遠，要調訓其他縣市政府消防人員也需要旅費，但旅費不能流用，所以會有一點點經費不足。

劉世芳說，她還是非常感謝立法院在去年底通過消防法的職安專章，讓消防署有法律依據協助消防員做專業訓練與救災，因考量消防員職業安全的專業性，不屬於一般勞動職場、屬於公務人員，因此當初有向立法院3個黨團報告過並獲接受，才將消防員職安列入消防法職安專章。