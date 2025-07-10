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InfoSec Taiwan 2025聚焦網路地緣政治 擘畫資安國際新戰略

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
InfoSec Taiwan2025聚焦網路地緣政治，擘畫資安國際新戰略。圖／InfoSec Taiwan 2025提供
InfoSec Taiwan2025聚焦網路地緣政治，擘畫資安國際新戰略。圖／InfoSec Taiwan 2025提供

台灣數位安全聯盟與台灣資安大聯盟（TWDDC）共同主辦的InfoSec Taiwan 2025國際資安組織大會圓滿落幕。賴清德總統也親致賀電祝賀，並由民進黨立委林楚茵及數位發展部部長黃彥男親臨開幕支持，彰顯政府對資安議題的高度重視。

今年大會以「網路地緣政治」為主題，聚焦「Splinternet（網路分裂化）」現象，邀集九大國際資安組織及專家，深入剖析全球網路架構分裂與數位主權分歧所帶來的挑戰與機會。台灣資安產業也積極參與亞太資安對話，展現專業能量與國際話語權。

賴清德總統在賀電中指出，期盼透過此次盛會鏈結國際資安社群，形塑完整的資安生態體系，讓台灣在全球數位安全領域發揮更大影響力。除了表達國家對資安議題的最高層級關注，也象徵台灣推動全球資安合作的堅定立場。

黃彥男在開幕致詞時表示，在AI技術被攻擊者濫用之際，台灣應將AI轉為防禦利器，同時也必須提早因應量子計算對加密技術的衝擊。資安問題已直接影響民生基礎，2025年台灣資安產業產值已突破800億元，並設定挑戰千億元產值目標。

林楚茵則代表立法部門對資安政策及產業推動的重視，從總統府、立法院至行政體系的跨部會支持，已明確將資安定位為國家級戰略資產，形成政策與資源整合的後盾。

InfoSec Taiwan 國際資安組織大會創辦人蔡一郎表示，目前大會參與社群已擴展至超過3萬5千人，涵蓋國內外多個資安組織與技術領域。組織過去積極推動App資安、雲端資安、AI資安治理與營運管理等領域，未來將持續深化研究與實務應用推廣，形成具有國際影響力的知識與實戰基地。

台灣資安大聯盟（TWDDC）理事長涂睿珅表示，InfoSec Taiwan 2025的成功舉辦，展現台灣對於「網路地緣政治」等前瞻資安議題的洞察與貢獻。本屆大會積極鏈結全球資安社群，回應總統對「打造完整資安生態」的期待，藉由探討Splinternet、零信任架構轉型等議題，促進國際知識交流與實務策略分享。

涂睿珅指出，面對全球網路生態日益碎片化與攻擊技術不斷演進，台灣資安產業將持續發揮專業優勢，提供亞太地區獨特的「台灣經驗」與創新思維。本次大會不僅是一場高層次的國際對話，更是一個台灣展現資安實力、深化全球影響力的重要里程碑。

資安 網路 社群

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