災害來襲不斷電！ 內政部盤點孤島綠能建設進度曝光

為提升偏鄉及易成孤島地區的防災韌性，內政部10日表示，消防署已完成13縣市共184處防救災整備，並由國土署盤點太陽能光電及小水力發電設施設置需求，作為未來建置綠能電力的參考依據，盼在極端氣候災害來臨時，確保基本生活機能不致中斷。

據目前調查結果，國土署統計48處有太陽能光電設置需求，另有136處無設置需求，原因包括地理條件不適合、已有設置無空間增設、或已另規劃替代方案；至於小水力發電，僅4處提出需求，112處無設置需求，另有68處尚未提報資料。

內政部長劉世芳指出，內政部已於6月30日召集中央部會、地方政府及台電召開協調會議，針對48處有光電需求地點，台電已完成14處的太陽光電、儲能、發電機與能源管理系統等初步規劃；經濟部亦設立「設置綠能設施單一窗口」，提供地方政府進一步洽詢與協助。

劉世芳強調，未來將由國土署持續調查與更新資料，同時請台電協助實地評估與提供設置建議，並整合經費需求，報請行政院災害防救辦公室協調爭取建置經費。透過中央與地方的橫向合作，期盼提前部署能源基礎設施，讓偏鄉與孤島地區在災害來襲時，能維持基本供電與生活運作。