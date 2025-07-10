快訊

預防性羈押！土城父涉違反保護令「安全帽當街痛毆兒」 新北院火速裁押

眼見不為憑！被AI影片騙去「虛構景點」 長輩花6萬元包車白跑一趟

比日韓低？川普兩波關稅名單「台灣未上榜」 專家：好消息可能性大

災害來襲不斷電！ 內政部盤點孤島綠能建設進度曝光

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
為提升偏鄉及易成孤島地區的防災韌性，國土署統計48處有太陽能光電設置需求。示意圖。聯合報系資料照
為提升偏鄉及易成孤島地區的防災韌性，國土署統計48處有太陽能光電設置需求。示意圖。聯合報系資料照

為提升偏鄉及易成孤島地區的防災韌性，內政部10日表示，消防署已完成13縣市共184處防救災整備，並由國土署盤點太陽能光電及小水力發電設施設置需求，作為未來建置綠能電力的參考依據，盼在極端氣候災害來臨時，確保基本生活機能不致中斷。

據目前調查結果，國土署統計48處有太陽能光電設置需求，另有136處無設置需求，原因包括地理條件不適合、已有設置無空間增設、或已另規劃替代方案；至於小水力發電，僅4處提出需求，112處無設置需求，另有68處尚未提報資料。

內政部長劉世芳指出，內政部已於6月30日召集中央部會、地方政府及台電召開協調會議，針對48處有光電需求地點，台電已完成14處的太陽光電、儲能、發電機與能源管理系統等初步規劃；經濟部亦設立「設置綠能設施單一窗口」，提供地方政府進一步洽詢與協助。

劉世芳強調，未來將由國土署持續調查與更新資料，同時請台電協助實地評估與提供設置建議，並整合經費需求，報請行政院災害防救辦公室協調爭取建置經費。透過中央與地方的橫向合作，期盼提前部署能源基礎設施，讓偏鄉與孤島地區在災害來襲時，能維持基本供電與生活運作。

孤島地區設置太陽能光電及小水力發電設施盤整。圖／內政部提供
孤島地區設置太陽能光電及小水力發電設施盤整。圖／內政部提供

綠能 國土署 劉世芳 內政部 光電

延伸閱讀

提升全民防衛能力、防災韌性 劉世芳：中央與地方攜手合作

訂定「兒少被害人性影像管理辦法」 劉世芳：人臉可變代號防二次傷害

下令內政部同仁刪小紅書等5款APP 劉世芳：對國安危害太大了

避難演習跟2027年中共攻台有關？ 劉世芳：每天不同機艦在上空跟海上

相關新聞

InfoSec Taiwan 2025聚焦網路地緣政治 擘畫資安國際新戰略

台灣數位安全聯盟與台灣資安大聯盟（TWDDC）共同主辦的InfoSec Taiwan 2025國際資安組織大會圓滿落幕。...

災害來襲不斷電！ 內政部盤點孤島綠能建設進度曝光

為提升偏鄉及易成孤島地區的防災韌性，內政部10日表示，消防署已完成13縣市共184處防救災整備，並由國土署盤點太陽能光電...

【重磅快評】經濟部敢恫嚇媒體 部長被指紅色破口卻沒動作？

颱風丹娜絲肆虐，屏東外海的太陽光電系統浮台被沖上岸邊，經濟部宣稱媒體散播不實，其實這是新型態光電實驗計畫，光電板早已移除...

搶占次世代通訊供應鏈 政院拍板6年270億元布局6G商用化

全球6G及寬頻衛星通訊興起，行政院會今拍板6年270億元的「次世代通訊科技發展方案」，除了盤點國內法規，把握契機為次世代通訊產業提前布局為，也預計在掌握低軌衛星通訊主權情況下，目標於2030年引進3家國際衛星星系落地。

「國家團結月」防空疏散避難演練 林飛帆：向國際傳達堅定自我防衛

內政部及警政署今天上午在台北市、台中市、台南市，聯合舉行「國家團結月」防空疏散避難模擬演練，台北場在和平東路3段的全聯信義黎忠門市進行。

丹娜絲重創中南部 卓揆指示成立救助專案從優從寬認定

丹娜絲颱風重創中南部縣市，行政院長卓榮泰10日指示，將在「毫無保留對人力物料支援及全力統籌經費預算支持」的原則下，將提出「丹娜絲颱風災害救助事項」專案，包含復建的專案，以從優、從寬、從速為原則；公共工程災損也將成立「丹娜絲颱風專案」，讓民眾生活儘速重回常軌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。