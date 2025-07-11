中路百坪謐境，就在中悦耑悦 均價43萬

撰文／ 車維晏

耑悦外觀實景。 圖／中悦建設提供
耑悦外觀實景。 圖／中悦建設提供

中路核心，藏起生活高度
當城市不斷向上競速，【耑悦】選擇回歸一種更本質的居住狀態，專為內斂企業家打造的齊質百坪豪宅。位於中路特區核心，面對60米大興西路綠廊，以純粹住宅思維，打造不張揚卻豐富的層峰豪宅。選擇這裡的人，不追逐聲量，而是渴望一種剛剛好的生活節奏，在事業與生活之間，找到一種靜謐與自我的落點。

耑悦大廳實景。 圖／中悦建設提供
耑悦大廳實景。 圖／中悦建設提供

百坪隱私，為寧靜生活預留餘裕
A2棟一層兩戶雙梯、二進式玄關，【耑悦】創造極高隱蔽性的歸家動線，讓返家真正成為從社交退場的轉場。獨立書房，隔絕喧囂，為思想保留專屬空間，享受寧靜高品質。齊質百坪則為家庭、關係，劃出彼此最剛好的從容距離，讓每位家庭成員都住進自己最自在的節奏裡，這正是層峰生活對秩序與內斂的極致要求。

耑悦咖啡廳實景。 圖／中悦建設提供
耑悦咖啡廳實景。 圖／中悦建設提供

真正的尊榮，是不必被看見
景觀，是建築與基地的恩賜；但隱私，是選擇的哲學。對真正的高資產者而言，居所不是社交工具，而是能真正卸下身分、沉澱自我的所在。【耑悦】創造一種「遺世而不孤獨」的生活場域。這不只是百坪的尺度，更是一種人生的分野：為自己而藏，為從容而選。好屋易買時機難得，精準出手就在此時！

耑悦實品屋拍攝。 圖／中悦建設提供
耑悦實品屋拍攝。 圖／中悦建設提供

「中悦耑悦」A2棟為實品屋，車位及實品屋裝潢另計。 圖／中悦建設提供
「中悦耑悦」A2棟為實品屋，車位及實品屋裝潢另計。 圖／中悦建設提供

基本資料
中悦耑悦 | 中路特區｜精工落成・116・122坪
接待會館｜桃園市桃園區正光路808號
鑑賞專線｜03-356-6677

圖／中悦建設提供
圖／中悦建設提供

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