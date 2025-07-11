房貸緊縮、精明買家這樣買！讓利價住進三重市政特區，用10年眼光看未來

文／ 黎詩彥 提供

近期貸款條件緊縮，購屋門檻全面拉高，讓不少剛需購屋族「有志難伸」。一名網友在社群上求問：「自備款300萬，在雙北買得起兩房嗎？」吸引過來人教戰買房攻略，直言：「挑選會讓利的建商、看準會增值的地段，買預售屋壓力比較小，絕對能讓你人生開外掛！」

讓利價格+增值地段，是買房不敗準則，圖為3D示意圖。 圖／甲山林 提供
讓利價格+增值地段，是買房不敗準則，圖為3D示意圖。 圖／甲山林 提供

讓利價格、增值地段哪裡找？甲山林多年前在在板橋江翠重劃區開出震撼讓利第一槍，讓市場活絡起來，近期又在板橋水岸首排推出讓利價「濱河帝景」活絡房地產市場，而先前把握危機入市的客戶，多已享受到可觀的資產增值。近日甲山林集團再度於三重市政特區推出「市政帝寶」，祭出驚喜讓利價，一坪硬是比區域行情大砍20萬，吸引購屋族「動起來」，把握錯過不再的黃金時機！

儘管2025房市回歸理性，但優質地段卻意外抗跌。放眼新北各大型重劃區，三重左岸已衝破90大關，三重右岸和板橋、新店、 永和更是紛紛加入百萬俱樂部，「市政帝寶」開價對比區域行情，相對親民，顯示甲山林有感讓利的誠意。

建商有感讓利，「市政帝寶」開價對比區域行情相對親民。圖為3D示意圖。 圖／甲山林 提供
建商有感讓利，「市政帝寶」開價對比區域行情相對親民。圖為3D示意圖。 圖／甲山林 提供

三重正處於城市進化的轉捩點。隨著產業園區、水岸綠地、市政中心等建設全面啟動，加上與台北雙星計畫緊密連結，「新三重」正逐步蛻變為具備居住、就業、休閒與交通優勢的多功能生活圈，區域潛力備受矚目。

其中，被譽為「新北信義計畫區」的第二行政中心周邊，近四千戶規模的指標大案「都廳大院」目前已接近完銷，顯示三重地區的居住需求暢旺。而「市政帝寶」距第二行政中心散步約8分鐘，享有市府商圈的便利及先嗇宮站、三重站雙捷運路網，以及鬧中取靜的居住氛圍，適合重視生活品質的小家庭。未來四年隨著市政建設逐步到位，三重的城市樣貌將大幅轉變，十年後房價更是不可同日而語，購屋族若想卡位區域紅利，現在就是關鍵時機。

「市政帝寶」近享市府商圈便利機能及先嗇宮站、三重站雙捷運路網。圖為管委會空間3D示意圖。 圖／甲山林 提供
「市政帝寶」近享市府商圈便利機能及先嗇宮站、三重站雙捷運路網。圖為管委會空間3D示意圖。 圖／甲山林 提供

「市政帝寶」擁有逾2247坪開闊基地，成為區域內備受矚目的住宅新地標。規劃為20-36坪、2-3房產品，無論是新婚夫妻或換屋族群，都能在此找到符合家庭階段與生活需求的空間配置。更難得的是，社區內規劃千坪花園綠意、引進飯店級露天泳池，讓住戶在繁忙都會節奏中，依然能享受悠閒渡假的片刻。並預計取得美國UL健康建築、建築履歷雙認證標誌，代表其在空氣、水質與建材選用上，皆符合國際健康建築標準，不只讓住戶住得健康樂活，也同步具備經得起景氣循環的保值實力。

為減輕購屋者負擔，甲山林推出輕鬆付款專案，首付7%就能入手，讓購屋者資金運用更靈活，穩健地踏上築夢之路。

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