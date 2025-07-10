搶占次世代通訊供應鏈 政院拍板6年270億元布局6G商用化

全球6G及寬頻衛星通訊興起，行政院會今拍板6年270億元的「次世代通訊科技發展方案」，除了盤點國內法規，把握契機為次世代通訊產業提前布局為，也預計在掌握低軌衛星通訊主權情況下，目標於2030年引進3家國際衛星星系落地。

國科會今赴行政院會報告「次世代通訊科技發展方案」，方案主軸包含促進關鍵應用服務落地、建構實驗網，以及強化產業生態系跨部門協作。

針對促進關鍵應用服務落地，政府將協助通訊技術與各行業應用整合，落實遠距醫療、智慧交通、海洋通訊等場域，推動通訊普及，縮減數位落差；建構實驗網部分，則透過加速技術研發與試煉，透過衛星地面設備實驗網、6G模擬網、測試驗證平台等建置，加速台灣通訊產品商用化進程，並強化廠商研發能量。

至於強化產業生態系跨部門協作，國科會、數位部、經濟部、教育部、通傳會、國家太空中心將跨部會協助業者切入服務商規格與國際標準，從通訊晶片、射頻模組、終端設備到系統整合，打造研發到市場的完整鏈結；另為布局6G商用化，同時將加速整備6G與衛星通訊頻譜與法規調適，並建構建構6G與衛星通訊傳輸的資安規範及驗證環境。

據國科會規劃，方案願景為使我國次世代通訊產業者具有國際決策影響力，透過掌握主導權，成為國際關鍵夥伴並設定5項目標，包括研發自主技術6G基地台，增進軟硬體自主率至80％，打造低軌衛星地面通訊系統，關鍵零組件國產化，自製率達80％，推升地面通訊設備產值，自2024年2441億增至2030年3200億，完善衛星、6G、NTN地空驗證致1套。

此外，方案也欲吸引國際衛星星系落地，國科會副主委林法正今在行政院會後記者會說明，政府預計2030年前引進3家國際衛星星系落地，目前有很多國際業者有興趣，包括One Web、Telesat等，外界關注的Starlink等都有機會，會持續與業者洽談。

他也提到，這次計劃發展地面設備跟國際星系互聯，讓關鍵零組件與系統能成為低軌衛星通訊的國際供應鏈。