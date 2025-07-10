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「國家團結月」防空疏散避難演練 林飛帆：向國際傳達堅定自我防衛

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
國安會副秘書長林飛帆（左二），面對外媒提問，強調台灣要為潛在危機努力做好準備，向國際社會傳達堅定自我防衛的承諾。記者廖炳棋／攝影
國安會副秘書長林飛帆（左二），面對外媒提問，強調台灣要為潛在危機努力做好準備，向國際社會傳達堅定自我防衛的承諾。記者廖炳棋／攝影

內政部及警政署今天上午在台北市、台中市、台南市，聯合舉行「國家團結月」防空疏散避難模擬演練，台北場在和平東路3段的全聯信義黎忠門市進行。

演練以台灣遭到飛彈攻擊，全聯超市疏散購物民眾為背景，演練開始先發送防空警報，全聯門市配合暫停營業並關閉大門，演練內容包括模擬演練、展示防空避難指引、疏散避難物資等。包括賣場廣播發放防空警報、啟動員工防空避難SOP、賣場顧客狀況處置、警報解除等情況。

內政部次長馬士元、國安會副秘書長林飛帆、警政署副署長詹永茂、台北市警察局副局長張隆興、全聯行銷部協理劉鴻徵等人，參加台北場演練。另外有許多外國媒體如彭博社、朝日新聞等單位參加，對台灣如何因應戰事來臨深感興趣。

有外媒特地向林飛帆提問今天活動的意義與目的，林飛帆表示，台灣要為潛在危機努力做好準備，特別是如何將私人企業納入防禦策略，也強調公私部門合作的重要，例如今天與超市零售商合作進行演習，就是一次很好的示範。

林飛帆說，透過這些準備工作，台灣旨在向國際社會傳達堅定自我防衛的承諾，並教育公民如何應對各種威脅。最後他也提及中國在印太地區日益增長的影響力，台灣需要持續進行防禦演習，以應對挑戰。

SOP 內政部 林飛帆 演習 詹永茂 警報 超市

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