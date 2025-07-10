政院拍板6年270億元推次世代通訊 布局6G商用化

行政院會今天通過6年新台幣270億元的「次世代通訊科技發展方案」，除了加速整備6G與衛星通訊頻譜與法規調適，預先布局6G商用化，也預計在掌握低軌衛星通訊主權情況下，於2030年引進3家國際衛星星系。

國科會今天在行政院會報告「次世代通訊科技發展方案」，方案為期6年，預計以年度科技計畫支應270億元。方案重點包含促進關鍵應用服務落地、建構實驗網，以及強化產業生態系跨部門協作。

根據報告，促進關鍵應用服務落地部分，政府將協助通訊技術與各行業應用整合，落實遠距醫療、智慧交通、海洋通訊等場域，推動通訊普及，縮減數位落差；在建構實驗網方面，政府將加速技術研發與試煉，透過衛星地面設備實驗網、6G模擬網、測試驗證平台等建置，加速台灣通訊產品商用化進程，並強化廠商研發能量。

此外，為強化產業生態系跨部門協作，國科會、數位部、經濟部、教育部、通傳會、國家太空中心將跨部會協助業者切入服務商規格與國際標準，從通訊晶片、射頻模組、終端設備到系統整合，打造研發到市場的完整鏈結。

方案為及早布局2030年6G商用化，將透過加速整備6G與衛星通訊頻譜與法規調適，並且建構6G與衛星通訊傳輸的資安規範及驗證環境。

方案也欲吸引國際衛星星系落地，國科會副主委林法正說明，政府預計在2030年之前引進3家國際衛星星系落地，並且計劃發展地面設備跟國際星系互聯，並讓關鍵零組件與系統可以成為低軌衛星通訊的國際供應鏈。

林法正表示，拚3家落地其實蠻多的，加以政府希望在低軌衛星通訊領域要掌握相當的主權，因此會持續與業者洽談。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，為落實總統賴清德5大信賴產業的施政藍圖，且正值全球6G及寬頻衛星通訊興起，台灣應把握契機，布局次世代通訊產業。

卓榮泰強調，期待方案透過公私協力模式，打造以科技驅動產業創新的自主發展架構，深化國際合作，加強台灣在全球供應鏈關鍵地位，使台灣次世代通訊產業具有國際決策影響力，也讓台灣成為民主陣營不可或缺的信賴夥伴。