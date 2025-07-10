時力：車窗隔熱紙應規範總透光率 制定全面納管時程

時代力量今天說，交通部公布「隔熱紙使用指引」，僅規範隔熱紙單品透光率，卻忽視車窗玻璃貼上隔熱紙後實際的總透光率將下降，如此的數據管理「嚴重失真」，且未規劃舊車納管時程，讓行人與機車族持續暴露在高風險環境中。

交通部6月30日公布汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引，規定車輛前擋黏貼透光率70%以上、前側窗40%以上隔熱紙，明年首先強制新領牌車輛遵守，並另行公布實施時間點和罰則。

時代力量秘書長林邑軒上午與行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧、台灣機車路權促進會理事羅宜，以及還路於民行人路權促進會代表等人，在立法院群賢樓前舉行記者會。

林邑軒指出，市售標榜70%透光率的隔熱紙，若貼附在透光率90%的透明隔板，實際總透光率僅約60%；而使用40%隔熱紙時，更只剩約33%。這說明交通部單就「隔熱紙本身」的數據管理，是嚴重失真的作法。

林邑軒說，一般汽車原廠玻璃透光率大多介於75%到80%，一旦貼上70%透光率的隔熱紙，前擋實際可見光透光率恐降為50到60%；若貼40%隔熱紙，前側車窗甚至可能只剩30%。

林邑軒指出，據國際研究，當前擋透光率低於70%時，駕駛夜間辨識行人、自行車、孩童的能力顯著下降，反應時間延長、事故風險急劇上升；前側玻璃透光率若低於63%，高齡駕駛的反應會明顯遲鈍；一旦低至35%，所有年齡層駕駛都將受影響。

林邑軒強調，多數國家早已明定，前擋與前側車窗的總透光率不得低於70%，台灣卻只規範隔熱紙單品，忽略貼在車窗玻璃後的實際透光率。民眾貼隔熱紙後若未以儀器實測透光率，恐造成嚴重管理漏洞，讓行人與弱勢用路人暴露在危險中。

陳愷寧指出，新法上路只納管新車，舊車仍可使用過暗隔熱紙，造成「一國兩制」亂象，導致道路上同時存在使用透明與純黑隔熱紙的車輛，違背公平與安全原則。

羅宜表示，納管汽車隔熱紙，不僅有助機車騎士判斷汽車駕駛視線，更能提升夜間行車安全，應無論新舊、納管所有車輛，舊車則可透過落日條款分階段實施。