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丹娜絲重創中南部 卓揆指示成立救助專案從優從寬認定

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
丹娜絲颱風6日嘉義布袋登陸，造成嘉縣市重大災。記者魯永明／翻攝
丹娜絲颱風6日嘉義布袋登陸，造成嘉縣市重大災。記者魯永明／翻攝

丹娜絲颱風重創中南部縣市，行政院卓榮泰10日指示，將在「毫無保留對人力物料支援及全力統籌經費預算支持」的原則下，將提出「丹娜絲颱風災害救助事項」專案，包含復建的專案，以從優、從寬、從速為原則；公共工程災損也將成立「丹娜絲颱風專案」，讓民眾生活儘速重回常軌。

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時轉述，卓榮泰會中向第一線投入救災的國軍、警消、醫護、台水、台電與各級政府人員，再次表達由衷敬意與感謝。他也提到台電人員穿雨鞋、帶著工程帽，用頭頂探照燈的光源吃便當，一整排坐在路邊的照片，讓他印象非常深刻。

卓榮泰指出，過往所知的救災非常重視效率，但是該照片突顯的是紀律，就像是部隊一般，看到人員疲憊但保持著團隊紀律，院長特別表示嘉許，指出團隊的紀律會帶給國人很大的安心感。

據行政院災害防救辦公室說明，中央氣象署今年祭出颱風精進災害情資預警新措施，於颱風警報發布期間首次發布「濱海鄉鎮風力預報」，並針對澎湖、雲林、嘉義及台南4度發送「颱風強風告警細胞廣播訊息」，累計371萬餘用戶接收。

卓榮泰表示，行政團隊充分應用防災科技量能預先部署，對民眾能事先提出告警，讓傷亡降到最低。他也向堅守崗位的中央災害應變中心全體同仁，表達感謝。

卓榮泰提到，會中環境部長彭啟明提到，縣市首長帶著工具、車輛和人員來馳援嘉義市，讓大家看到中央和地方政府一體的信心，唯有這樣的作法，才能互向支援補充效率上的不足。之後中央應變中心，也適時加強對於包含嘉義市在內的支援人力，包括來自國軍在內的支援，第一時間都發揮令人可敬的精神，能在災害發生後，迅速讓損害獲得控制。

由於丹納斯颱風造成全台91萬戶停電、農損上看21億。卓榮泰會中預告將提出「丹娜絲颱風災害救(協)助事項」專案，包含復建專案，以從優、從寬、從速為原則，協助受災民眾；另請公共工程委員會，針對公共工程災損成立「丹娜絲颱風專案」，將受災地區公共工程的復原重建列優先施政要務。

卓榮泰除了請工程會主委、政務委員陳金德政委協調和督導相關部會，迅速整合現有機制，也請主責社福業務的政務委員陳時中和賑災基金會一併參與，公布標準、內容和程序。他也強調，因為過去沒有這樣的案例，因此要建立對各種災害復原重建的案例，以後能一併適用。

最後，卓榮泰提及，本周與未來數天，賴總統及行政團隊成員都在各地了解受損和淹水情況，傾聽人民最急迫的聲音，與各地方政府共同尋求符合人民所需的最好的解決方案。希望透過跨縣市支援機制，中央與地方政府共同合作，帶給民眾更大的安心和信賴，共同度過颱風帶來的衝擊。

丹娜絲颱風 公共工程 卓榮泰 災損 行政院 賑災基金會

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