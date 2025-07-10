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北中南3處賣場辦防空避難模擬演練 提升突發狀況集體韌性

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導

為響應「國家團結月」全社會防衛韌性整備目標，內政部警政署與全聯福利中心今上午10時分別在台北市、台中市及台南市3處全聯門市同步辦防空疏散避難模擬演練，透過貼近民眾日常採購情境，提升面對極端災害及突發狀況時的集體韌性與快速應變能力，在危急時刻自助互助。

內政部表示，此次與全聯福利中心合作推動的模擬演練，由政務次長馬士元、常務次長吳堂安及政務次長董建宏分別前往全聯台北市信義黎忠門市、台中市旅順門市及台南市生產門市指導模擬演練進行，並由全聯各區經理、門市人員與實際消費民眾共同參與演練。

針對演練項目，內政部警政署說明包括，發送防空警報與啟動應變作業機制、賣場人員依循疏散作業程序及「防空避難指引」，引導現場顧客至安全區域避難，並協助民眾採取正確的避難防護姿勢；另有模擬緊急情況下對賣場民眾進行處理作業，包括安撫民眾情緒、簡易受傷包紮處置等，確保民眾於緊急時能有效自我保護及相互協助。

內政部強調，這次演練透過賣場環境模擬防空疏散避難情境，讓民眾與第一線員工都能熟悉面對危機時的應變處置與作為，強化全社會防衛韌性與社會安全。此次避難演練貼近民眾日常採購情境，讓民眾能在熟悉的生活場域中學習避難應變技能，將自助、互助行動融入日常生活，提升面對極端災害及突發狀況時的集體韌性與快速應變能力，才能在危急時刻自助互助，攜手守護社區及家園安全。

內政部呼籲，國人攜手完成「3個一起」，一起下載警政服務APP及消防防災e點通APP，一起準備緊急避難包及一起遵循防空避難指引，共同強化全社會防衛韌性及社會安全。

內政部警政署與全聯福利中心今上午10時分別在台北市、台中市及台南市3處全聯門市同步辦防空疏散避難模擬演練。圖／內政部提供
內政部警政署與全聯福利中心今上午10時分別在台北市、台中市及台南市3處全聯門市同步辦防空疏散避難模擬演練。圖／內政部提供
內政部與全聯合作的演練，世透過賣場環境模擬防空疏散避難情境，讓民眾與第一線員工都能熟悉面對危機時的應變處置與作為。圖／內政部提供
內政部與全聯合作的演練，世透過賣場環境模擬防空疏散避難情境，讓民眾與第一線員工都能熟悉面對危機時的應變處置與作為。圖／內政部提供

內政部 警報 賣場 避難包

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