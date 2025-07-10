「全聯」防空避難演練台中場 內政部常次吳堂安：可做其他超市借鏡

漢光演習首度結合城鎮韌性演習，內政部為此結合全聯福利中心進行避難演練。台中場上午在全聯福利中心旅順門市演練，假想遭預防空警報疏散，店家從關起店門，安排店員和顧客疏散至地下停車場，同時予以情緒安撫和物資提供，一氣呵成。參與的內政部次長吳堂安感謝並肯定全聯充分準備，並認為可以做為其他超市避難時借鏡。

演習假想有11位民眾正在購物，超市並發生停電，因此啟動不動電系統，並引導顧客至地下停車場避難。過程中，也假想有顧客不耐久候而有情緒躁動，由全聯人員進行安撫，還有孕婦因心臟病倒下，全聯人員立即通報消防救護人員，並在現場為孕婦施以心肺復甦術。全聯還設有物資區，提供避難老人例如紙尿褲，和嬰兒需要奶粉等的物資。

全部過程演練約30分鐘，吳堂安說，看了演練可以了解全聯很認真，在動線的安排等工作上也有所準備，這個工作是教學相長，希望未來也可以借鏡全聯這個模式，由內政部擴展至各個領域的防災演練。