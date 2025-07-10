能源署：能源政策環評進行中 正加強數據分析

經濟部能源署今天表示，能源政策環評是立法院決議，因此非常重視，也正在進行，但目前仍缺少數據分析，還需要一點時間；長期而言，降低化石能源比例仍是台灣努力的目標。

環境部今天舉辦「第三期六大部門溫室氣體減量行動方案公聽會」， 邀請各界針對行動方案提出建議。

會前多組環團提出呼籲，經濟部應就能源開發進行政策環評；此次颱風丹娜絲侵襲，中南部為重災區，可見沒有環評的光電開發反而是災難。

經濟部能源署代理署長李君禮在會中表示，立法院今年初已通過決議，要求經濟部應針對能源政策及能源開發政策進行環境影響評估，並在3個月內提出相關規劃，「能源署非常重視，也有在進行」。

不過，李君禮說明，目前雖然有定性分析，但缺少數據分析，3個月能收集的數據不足，因此還需要再一點時間。

關於再生能源議題，李君禮表示，原本設想在天災發生時，再生能源應該最能供電，如小水力、屋頂光電等，但這次風災看來，與理想還有一段距離；會設想不能都依賴所謂的大電網，希望能分散電力，面對風災的考驗也是對再生能源的機會。

能源署補充，這次風災南部受創很嚴重，主要是輸電線路受損，難以輸送；如果自家有屋頂光電，再加上儲能系統，就可以達到防護，主電網停電、社區還是會有電力，會再推動多元性供電，但要先確認電力、結構安全，在都能確保的前題下，就可以擴充法規。

能源署表示，近年來電力排碳係數已在降低，但由於AI、資料中心等新科技的用電需求，電力總量將會增加；天然氣目前是橋接能源，以減少燃煤發電；目標是到2050年再減少天然氣的使用量，並增加碳捕捉、利用與封存（CCUS）系統；降低化石能源比例仍是台灣努力的目標。