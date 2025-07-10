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環團：能源部門碳排居高不下 應進行政策環評

中央社／ 台北10日電

環團今天說，政府視天然氣為邁向淨零的橋接能源，但經濟部大規模擴張燃氣機組，能源部門碳排居高不下，批評所謂橋接是「奈何橋」，籲經濟部就能源開發政策先進行政策環評

環境部今天舉辦「第三期六大部門溫室氣體減量行動方案公聽會」， 邀請各界針對行動方案提出建議。

監督施政聯盟及多組環團會前至環境部前表達意見，指能源部門燃氣碳排居高不下，抨擊經濟部大規模擴張燃氣機組、增設天然氣接收站，無法有效減碳，變向將減碳壓力轉嫁給其他部門，呼籲經濟部儘速調整產業結構，讓高耗能產業瘦身退場。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，樂見政府規劃2030減碳目標、行動方案及預算，然而經濟部於天然氣、風力及光電等再生能源開發應先進行政策環評，且至今仍未見經濟部提出政策評估說明書。

此外，陳椒華指出，此次颱風丹娜絲侵襲，可看到部分地區光電板受創嚴重，包括海邊、濕地、山坡地等光電板設置，可見沒有環評的光電開發反而是災難。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，政府將天然氣做為橋接能源「難道是奈何橋」，根據資料，協和四接預算為新台幣1218億元，是「提升能源效率與節能」預算38億元的32倍，是「擴大再生能源」預算451億元的2.7倍。

蔡雅瀅認為，與其投入高碳排、高空污、威脅國安又破壞環境的協和四接，不如轉投入節能及地熱等再生能源。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，製造部門在整體碳排中貢獻51%，規劃要於未來5年（至2030年）減碳18%。但爬梳數據，製造部門從2006年至2024年投入約1100億元，19年來累計減碳約1859萬噸，每年平均減碳量97.84萬噸，相對於製造部門2022年時的碳排147.6百萬噸，每年平均減碳0.6%，減碳力道十分不足。

謝和霖認為，碳排總量管制應儘速上路，透過有力執法汰除環保工安績效不良企業，並提供誘因輔導業者「瘦身」轉型，尤其鋼鐵、石化、紡纖、水泥、成熟半導體製程等傳統產業，正是輔導其瘦身、退場並轉進低污染低碳排產業的最好時機。至少，政府不該再把公家資源拿來為這些產業續命。

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