「國家團結月」防空疏散避難演練 今天北中南登場
內政部及警政署今天上午，在台北市、台中市、台南市，聯合舉行「國家團結月」防空疏散避難模擬演練，台北場在和平東路3段的全聯信義黎忠門市進行。
演練以台灣遭到飛彈攻擊，全聯超市疏散購物民眾為背景，演練開始先發送防空警報，全聯門市配合暫停營業並關閉大門，演練內容包括模擬演練、展示防空避難指引、疏散避難物資等。包括賣場廣播發放防空警報、啟動員工防空避難SOP、賣場顧客狀況處置、警報解除等情況。
今天演練有內政部次長馬士元、國安會副秘書長林飛帆、警政署副署長詹永茂、台北市警察局副局長張隆興、全聯行銷部協理劉鴻徵等人到場。
今天活動有許多外國媒體如彭博社、朝日新聞等單位參加，對台灣如何因應戰事來臨深感興趣。
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