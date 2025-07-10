「國家團結月」防空疏散避難演練 今天北中南登場

85歲視障理療按摩達人林萬成，是一名中途失明者，34歲全盲後，他學習按摩撐起家計，他也將多年的按摩、理療經驗集結出書，與好友鄭洪德合著2本書，隨時隨地能按摩保健，減緩現代人常見的痠痛毛病，也為身心減壓。 林萬成即便已高齡85歲，仍相當硬朗，他開設的住家工作室，仍有不少熟客找他按摩紓壓。林萬成說，命運雖然為他關上視覺之窗，卻為他開啟另一道手技之門，能為客人解除疲勞、疼痛感，是他最大成就感，他持續精進技能，將自己定位在「協助客人更健康」，而非只是消除客人的疲勞。

2025-07-10 11:30