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太極導引創建者熊衛辭世 享耆壽96歲

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熊衛6月29日辭世，享耆壽96歲。 圖／聯合報系資料照片
熊衛6月29日辭世，享耆壽96歲。 圖／聯合報系資料照片

太極導引創建者熊衛，已於6月29日晚上10時40分辭世，享耆壽96歲，告別式昨天舉行。雲門舞集表示，昨天告別式圓滿舉行，親友齊聚送別，表演藝術界緬懷。

雲門舞集表示，熊衛1985年左右，拿掉太極拳的拳架，逐步發展出氣功化、太極基本功的「太極導引」，功法臻於成熟。1988年提出「尋找東方人的身體」表演藝術聲明的優劇場創辦人劉若瑀，已請熊衛來優劇場教太極導引。自此之後，太極導引成為優人的基本訓練之一。

1996年，雲門舞集邀請熊衛授課。兩年後，創辦人林懷民發表《水月》，旋即引起國際矚目。《紐約時報》更將其選為2003年年度最佳舞作。1999年，北藝大舞蹈系邀請熊衛授課；同年北藝大戲劇系亦邀請熊師父傳授太極導引。

雲門舞集表示，太極導引與台灣表演藝術的相遇、傳統功法與現代表演藝術的交流與融合，放眼國際亦屬獨特。熊衛雖其人已遠，但其德長流。感謝熊衛創建太極導引功法，為人類身心健康提供可追尋之途徑，更為台灣表演藝術開闢出一條獨具質性的道路。

劇場 雲門舞集

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