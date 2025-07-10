魔術方塊世錦賽台灣選手揚威 王楷文奪5x5階項目季軍

台灣魔術方塊王楷文勇闖世界舞台！五項決賽進世界16強，5x5階項目奪下世界季軍，寫下台灣歷史新頁。

2025年7月3日～6日美國西雅圖舉辦的WCA（世界魔術方塊協會）世界錦標賽正式落幕，來自全球超過70個國家的頂尖選手齊聚一堂，爭奪魔術方塊各項目的世界最高榮譽。來自台灣的年輕選手——王楷文，以驚人的表現震撼世界，在賽場上寫下屬於台灣的傳奇篇章。

現年21歲的王楷文，目前就讀國立中央大學太空科學與工程學系三年級，建國中學畢業。他在本屆世錦賽中於3階、4階、5階、6階與7階五個項目，全數闖進世界前16強決賽，並在5x5階項目中脫穎而出，勇奪世界第三名（季軍），締造台灣參與WCA世界錦標賽以來最輝煌的戰績。

台灣魔術方塊王楷文（右）勇闖世界魔術方塊協會（WCA）世界錦標賽，五項決賽進16強，5x5階項目奪下季軍。圖／Jammy Wang提供提供

截至目前為止，楷文已在WCA正式比賽中累積打破台灣紀錄高達60次、亞洲紀錄12次，目前為台灣11項官方紀錄保持人。他曾於2024年馬來西亞亞洲魔術方塊錦標賽奪得5x5階亞洲冠軍，早已是亞洲頂尖選手之一。

令人動容的是，這段旅程的起點並不耀眼。從小四起，楷文因為對魔術方塊產生濃厚興趣，並開始看書自我學習，小五有一天，突然主動對父母說「我想去比賽」，父母於是開始陪伴他踏上比賽之路。過去10年來，父親帶著他走遍台灣與亞洲各地參加比賽，一路見證他的成長與蛻變。

本屆世錦賽共吸引超過2000位選手參賽，創下歷年新高，規模更勝上屆2023年韓國仁川世錦賽的1400位參賽者，競爭激烈程度可見一斑。楷文能在如此高密度的國際競爭中脫穎而出，實屬難得。

台灣魔術方塊王楷文勇闖世界魔術方塊協會（WCA）世界錦標賽，五項決賽進16強，5x5階項目奪下季軍。圖／Jammy Wang提供提供

「我們一直以為他只是喜歡玩魔術方塊的孩子，但這次比賽，我真正看見——他具備的是頂尖等級的瞬間反應力、極快手速與空間判斷邏輯，是超乎常人的思考型選手。」王楷文的父親，同時也是他的經紀人如此表示。

從台灣走上世界，王楷文用速度、邏輯與冷靜證明：魔術方塊不只是遊戲，而是一項結合腦力、手速與壓力下決策能力的極致運動。他的表現讓來自中國、美國、日本、韓國等強國的觀眾與選手刮目相看。

「我們想讓世界看見台灣，不只是電子科技與棒球，還有極致腦力與手速結合的魔術方塊。」