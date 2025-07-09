太極導引創建者熊衛辭世享耆壽96歲 雲門舞集：開闢獨具質性的路

太極導引創建者熊衛6月29日辭世，享耆壽96歲，告別式今天舉行。雲門舞集今天發布新聞稿表示，感謝熊衛為台灣表演藝術開闢了一條獨具質性的道路。

根據雲門舞集今天發布的新聞資料，20世紀的台灣表演藝術界，正在尋找著表演的身體新語彙，熱切探索表演的身體質性與表現性。時機恰巧，1985年左右，熊衛師父拿掉太極拳的拳架、逐步發展出氣功化、太極基本功的「太極導引」，功法臻於成熟。

1988年，提出「尋找東方人的身體」表演藝術聲明的優劇場創辦人劉若瑀，即已請熊衛來優劇場教太極導引。自此之後，太極導引成為優人的基本訓練之一。

1996年，雲門舞集邀請熊衛授課。1998年11月，雲門舞集創辦人林懷民發表「水月」，引起國際矚目，「紐約時報」舞評表示，「水月」喚出一段淨化身體與靈魂的旅程，不是關於冥想的舞蹈，而是冥想本身，「林懷民將太極的動作延伸，轉化為意義豐富的舞蹈語彙，這是一項絕頂傑出的成就。」

雲門第一代舞者鄭淑姬表示，記得看「水月」首演時非常驚為天人，「為什麼雲門舞集舞者們的重心從低到高，馬上可以站得穩穩的，每個舞者足踝的力道變得非常強。」鄭淑姬說，不只身體能力的進步，精神上內斂與專注的進步也很驚人。」太極導引名聲自此鵲起。

1999年2月北藝大舞蹈系邀請熊衛授課；同年9月北藝大戲劇系也邀請熊衛傳授太極導引，為表演身體語彙與質感開拓了新的可能。雲門舞集發布的新聞資料中，包括優人神鼓、台北藝術大學舞蹈系、台北藝術大學戲劇系與雲門舞集等，都對熊衛為台灣表演藝術的付出表示感謝。