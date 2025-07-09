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籲中央災損補助不分藍綠 張嘉郡：雲林應比照嘉南救助

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委張嘉郡近日關心雲林災損情況，並呼籲農業部盡速將雲林比照嘉南地區納入全品項救助。圖／張嘉郡辦公室提供
國民黨立委張嘉郡近日關心雲林災損情況，並呼籲農業部盡速將雲林比照嘉南地區納入全品項救助。圖／張嘉郡辦公室提供

丹娜絲颱風襲台，造成雲嘉南等地農損嚴重。國民黨立委張嘉郡表示，雲林農損僅次於台南，台南、嘉義7日已適用全品項救助，但對雲林卻慢半拍，也僅有部分品項，呼籲農業部盡速將雲林比照嘉南納入全品項救助。

丹娜絲颱風的強風豪雨重創中南部農業，據農業部統計，截至7月8日下午5時，農作物災損部分（不含林業、漁業、畜牧與設施）全台損失金額已達9億5587萬元，其中以台南市損失3億7822萬元（占39.6%）最高、雲林縣2億6808萬元（占28.0%）居次、嘉義縣1億8027萬元（占18.9%）、彰化縣4489萬元（占4.7%）。

張嘉郡指出，據今天最新資料，雲林災損面積已達4368.82公頃，災損近3億元，雲嘉南彰四縣合計占全國農作物損失總額超過九成，雲林損失金額僅次於台南，顯示雲林在主要作物損失方面同樣極為嚴重，農民受衝擊程度不容忽視。

張嘉郡表示，嘉義與台南早在第一時間7日即獲農業部宣布核定適用「全品項救助」機制，雲林則直到8日晚間才公告，僅部分品項可申請救助，包括硬質玉米、高粱、香蕉、文旦柚、番石榴、食用玉米、非屬森林副產物之竹筍、塑膠布溫網室及水平棚架網室等，而非比照南嘉全面啟動全品項救助，明顯形成落差。

張嘉郡表示，雲林、嘉義、台南都是全國主要災區，但救助進度卻有差異，農民難免產生疑慮，她呼籲災損救助不分顏色，雲嘉南三縣災情相當，處理標準理應一致，農業部應給予每個災區公平與即時的支援，雲林縣府也已於昨日正式行文農業部，請求比照辦理，盼能讓農民安心，也避免基層產生不必要的疑慮。

張嘉郡也呼籲，全民應同舟共濟，一起協助災損農民與受災戶早日恢復以往，而不要再說風涼話，甚至造謠做政治操作，讓受災民眾非常痛心。

國民黨立委張嘉郡近日關心雲林災損情況，並呼籲農業部盡速將雲林比照嘉南地區納入全品項救助。圖／張嘉郡辦公室提供
國民黨立委張嘉郡近日關心雲林災損情況，並呼籲農業部盡速將雲林比照嘉南地區納入全品項救助。圖／張嘉郡辦公室提供

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