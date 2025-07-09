龔明鑫：Web3.0發展含虛擬資產等 台應積極參與

第3代網際網路（Web3.0）發展受矚，行政院秘書長龔明鑫今天表示，Web3.0發展趨勢橫跨虛擬資產、數位身分、智慧合約、數位資安，形成新的生態系統，台灣不能缺席，且應積極參與。

龔明鑫今天出席「台灣鏈接世界：掌握Web3革命浪潮」國際產業峰會致詞時指出，Web3.0發展趨勢以區塊鏈為主且去中心化，應用端除加值貨幣外，也已橫跨虛擬資產、數位身分、智慧合約、數位資安，形成新的生態系統。

龔明鑫說明，Web3.0發展呈現多元中心或是去中心化，台灣就能有比較多發展角色，因此這個發展趨勢台灣不能缺席，且要積極參與。

Web3.0發展受注目，龔明鑫解釋，Web2.0到Web3.0被形容為數位革命，可就他來看其實是一種互補效果，未來像是臉書這種中心化平台角色還是會存在，無法被滿足的個別去中心化需要，則會在Web3.0中來發展，以電信來說，就像第5代通訊的5G智慧應用不能完全取代第4代的4G通信，而是會產生很多互補性應用。

談到虛擬貨幣等發展，龔明鑫提到，外界關注虛擬貨幣能否當作支付工具，但以比特幣來說，每日價格波動幅度過大很難當支付工具，所以現在才會有穩定幣的產生，美國6月也已通過穩定幣法案，提供發展穩定幣很重要的基礎條件，也顯示其在數位經濟發展中有其必要。

對於穩定幣發展，龔明鑫認為，過去金融跨境支付，少則2、3天，多則要1週才能完成，穩定幣若未來能做為跨境支付工具，幾分鐘就能完成支付，節省的成本將非常巨大，不過這種便利性也可能產生跨境金融安全、金融犯罪的問題，因此打擊跨境金融犯罪、反洗錢等作為也仍需持續進行。

龔明鑫也提醒，產業發展、應用發展應該要以終為始，必須思考滿足真正的需要端、應用端，而非為技術發展而技術發展。