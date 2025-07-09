高鐵延伸宜蘭環評 正反方冒雨場外表達意見

環境部今天召開高鐵延伸宜蘭環評案第2次初審。正反方一早冒雨分別在環境部表達意見；正方認為高鐵能幫助宜蘭地方發展，反方則強調興建高鐵恐斬斷台鐵在東部的利基市場。

環境部今天舉辦「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第2次初審會議。儘管上午台北雨勢不小，然而支持及反對本案的民眾一早就聚集在環境部的前、後門表達意見。

正方代表，由民進黨宜蘭縣黨部率宜蘭當地居民手舉「全力支持高鐵延伸宜蘭」旗幟，呼籲環評委員關注東部交通建設與區域發展的公平正義。

民進黨宜蘭縣議員謝燦輝表示，高鐵「今天不蓋、明天就後悔」，強調這是連結首都生活圈的重要建設，請環評委員支持；蘇澳鎮公所鎮長李明哲表示，現在宜蘭的年輕人口流失，希望透過高鐵縮短交通，促進地方發展。

反對方、高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘表示，以北宜直鐵台北－宜蘭站47分鐘估算，與搭高鐵到宜蘭、再加上車站轉乘時間，高鐵僅比直鐵快6分鐘；交通部卻要投資3倍於直鐵成本的高鐵建設，斬斷台鐵公司在東部鐵路的利基市場。

前交通部長賀陳旦，65天前召開初審會議、65天後報告內的數據還在避重就輕，直鐵規劃十餘年後，突然就被高鐵替代，理由不在後者更能解決雪隧塞車，而是虛構出人流和錢潮；與65天前最大的不同是換了鐵道局長，希望能審慎討論。

環境部統計，截至上午9時30分，已30人登記發言，會議主席、環境部次長葉俊宏宣布會議正式開始。

開發單位交通部鐵道局說明，本案起點銜接既有南港站地下月台，沿線經南港、汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入頭城，於宜蘭縣政府東南側設站（宜蘭縣中心點），往南設置1座維修機廠，全長約60.6公里（新建工程則約59.6公里）。