台灣經濟急需經濟對策 而非政治講稿

近期表現強勢的台幣,在7月4日盤中一度升至28.792,創下自2022年4月以來新高,引發台灣整體市場高度關注與震盡。摩根士丹利率先示警匯率升值對企業獲利的負面效應,將台積電2024與2025年每股盈餘(EPS)下修6%與12%。作為台灣半導體產業的領頭羊,台積電的盈餘預測被調降,並不僅止於個別企業表現,而是對整體出口導向產業的潛在重擊,猶如敲響台灣經濟的骨牌效應第一聲。台積電被譽為「護國神山」,在全球晶片供應鏈中扮演關鍵角色。其營運狀況與台灣整體經濟命運早已緊密相連。若因匯率變動導致其毛利下滑、資本支出與研發預算縮水,對科技產業鏈乃至高端製造業的長期競爭力都將構成威脅。台積電股價動盪更可能帶動台股震盪,影響全民信心與金融市場穩定。

而且新台幣升值將直接壓縮出口導向產業的毛利空間,尤其是科技、機械、紡織與傳產等依賴出口的企業,在訂單無明顯成長的狀況下,獲利壓力將轉化為資本支出縮减、員工裁撤與營運緊縮,而進口成本下降帶來的利多則難以補足長期競爭力流失的結構性問題。

令人憂心的是,央行「守29」匯率策略形同失守,如今才進入下半年便見28字頭,已打破市場預期。若央行無法即時調整政策、遏制熱錢湧入,台幣升值恐將失控,削弱出口競爭力與產業韌性。在全球地緣政治風險加劇與通膨陰影尚未遠離的背景下,台灣作為小型開放經濟體,唯有在資金流動與匯率穩定之間尋求平衡,方能避免重演 1997年亞洲金融風暴悲劇。

但面對這場逐漸擴大的全球經濟危機,賴政府似乎仍沉浸於政治話語中。賴清德近日推動 「團結國家十講」,但内容重心依然落在歷史詮釋與政治地位的論述當中,與產業界與民間迫切期待的「經濟對策」顯得格格不入。當國內物價壓力高漲、出口前景不明、資金行情易失,民眾要的是清晰有感的經濟政策,而非意識形態的門爭辯證。與具空談團結,不如務實提出「經濟十講」,才是回應台灣面臨的經濟挑戰、重建民間信心。

在此經濟動盪關鍵時刻,全球正快速進入新一波人工智慧(AI)革命浪潮。世界主要國家無不全力推動AI國策,視為國家競争力與經濟動能的下一個戰略核心。OpenAI、NVIDIA、Meta、Amazon 等科技巨頭持續擴大AI投資,生成式AI、AI晶片、AI雲服務與自動化應用皆蓬勃發展,成為全球資金與人才流動的新焦點。

反觀台灣,雖擁有強大的硬體製造實力與半導體優勢,卻在AI核心應用、算法開發與平台經濟上布局遲緩。缺乏明確的國家級AI發展政策,也未見政府提出與產業鏈結合的AI落地策略。台灣若無法在這場國際AI競賽中搶占位置,恐將錯失下一輪經濟成長的戰略窗口。

台灣當前所面對的,不僅是匯率波動與出口壓力,更是全球經濟與科技版圖劇烈變動的交叉壓力。此時政府更應加快推動AI產業升級、建構創新生態系,協助企業數位轉型與智能製造,方能在全球產業鏈重組的洪流中站穩腳步、創造未來,台幣升值雖反映資金對台灣的短期信心,卻更凸顯賴政府政策調控的遲疑與台灣整體產業體質之脆弱。政府必須果斷回應,調整外匯政策、啟動出口補貼與產業升級策略,才能真正保護護國神山與台灣產業不再地動山搖,也才能讓台灣經濟在全球經濟大逆風的挑戰當中穩健前行。