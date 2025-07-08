徐佳青：台灣華語文學習中心 115年布局加澳紐日

台灣華語教學國際高峰會今天登場，僑委會委員長徐佳青表示，「海外華語文學習深耕計畫」已在歐美地區輔助成立88所台灣華語文學習中心，明年度將擴展至加拿大、澳洲、紐西蘭及日本等地區，將台灣華語文教學品牌布局全球。

僑務委員會發布新聞稿指出，兩年一度僑委會「2025年台灣華語教學國際高峰會」今天登場，約280位海內外教育工作者與會。

僑委會委員長徐佳青致詞時表示，今年高峰會聚焦智能教學，期盼藉由導入AI科技與數位工作，並跨領域整合台灣文化資源，強化華語教學的應用與發展潛力。

徐佳青指出，自2020年啟動台美教育倡議以來，僑委會推動「海外華語文學習深耕計畫」，已輔助成立美國68所、歐洲12個國家有20所，共88所的台灣華語文學習中心（TCML），明年度更將擴展至加拿大、澳洲、紐西蘭及日本相關地區，將台灣華語文教學品牌布局全球。

徐佳青舉例說，舊金山地區TCML除與各地市立圖書館、主流社區合作，更與科技企業Google共同開設華語課程專班，Apple公司也主動洽談，展現台灣優質華語教學的品牌形象與僑教量能。

徐佳青分享，僑委會近年加強與各地在主流學校任教之台裔教師的聯繫，今年突破20團的海外青年學子來台參訪；也舉辦「全球華語口說爭霸賽」、「全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」等，透過朗讀及傳唱華語、閩南語及客語等歌曲，認識台灣多元族群語言和文化。

徐佳青期盼，透過與第一線教育工作者的經驗交流，持續促進據點布局、人才連結及跨域合作等各面向發展，以更多元創新的教學模式和AI智能輔助工作，提升華語教學的新量能，更期許透過華語文，讓國際社會認識台灣文化。

為期兩天的高峰會除舉辦2場專題講座「台灣文化推廣」、「AI於華語教學之實務應用分享」，也以「台灣華語文學習中心在歐美」和「多元僑校之發展」為題，邀請海外績優台灣華語文學習中心及僑校工作者分享實務經驗。