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監察院委員會改選 廉政、紀律等特種委員會名單曝光

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

監察院前陣子爆發濫用公務車風波，未來規畫及發展也引發關注；監察院表示，7常設委員會召集人今日選出，同時也選出廉政委員會、監察委員紀律委員會等特種委員會的委員。其中涉濫用公務車爭議的監委蘇麗瓊、林郁容連任廉政委員會委員；至於濫用公務車事件，預計7月會由監察委員紀律委員會開第1次會。

監察院說明，今日召開監察院會議，選出內政及族群等7常設委員會召集人，另選出廉政委員會、監察委員紀律委員會委員，包含內政及族群委員會召集人蔡崇義、外交及國防委員會召集人林文程、社會福利及衛生環境委員會召集人蕭自佑、財政及經濟委員會召集人葉宜津、教育及文化委員會召集人葉大華、交通及採購委員會召集人陳景峻、司法及獄政委員會召集人高涌誠等。

廉政委員會委員包含王麗珍、郭文東、林盛豐、趙永清、賴振昌、蘇麗瓊、林郁容等監察委員；監察委員紀律委員會委員包含郭文東、王美玉、張菊芳、王麗珍、高涌誠、林盛豐、蕭自佑。

值得注意的是，前陣子爆發疑似濫用公務車爭議的蘇麗瓊、林郁容，連任廉政委員會委員。至於有關外界關注濫用公務車事件，監察院先前已經說明，預計7月會由監察委員紀律委員會開第1次會。

廉政 監察院 蘇麗瓊

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