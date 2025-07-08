快訊

川普鬆口關稅還可談！美股早盤平盤波動 台積電ADR跌0.2%

土城家暴男持刀當街殺害妻子及小姨子 新北地院裁定羈押禁見

11縣市深夜大雨特報！低壓帶、西南風助攻 新北、桃竹苗小心大雷雨

彭啓明接見海地外長 願提升雙方氣候韌性

中央社／ 台北8日電

環境部彭啓明今天接見海地外長伉儷訪團，表示願與海地攜手合作，提升雙邊對氣候變遷的韌性；彭啓明也特地感謝海地政府長期以來在國際場合為台灣發聲。

環境部今天新聞稿表示，彭啓明今天接見「海地共和國外長蔣伯狄（Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste）伉儷訪團」時表示，台灣多年來累積因應極端氣候的經驗，願意分享相關作法與技術，與海地攜手合作，提升雙邊氣候韌性，共同面對全球氣候變遷帶來的衝擊。

彭啓明表示，海地與台灣同為海島國家，面臨類似的極端氣候挑戰，例如颶風侵襲與氣候暖化等環境問題；他特地感謝海地政府及蔣伯狄部長長期以來在國際場域為台灣發聲與支持。

蔣伯狄特別指出，海地長期受到去森林化問題所苦，導致土壤嚴重流失，影響農業生產，使得農作物難以種植，不僅威脅糧食安全，也加劇人口外流。同時，土壤沖刷入海亦造成沿海水質惡化，漁業資源枯竭，漁民被迫前往遠海捕魚。然而，因當地漁船設備簡陋，遠洋作業風險極高，嚴重威脅漁民生命安全。

此外，海地位處板塊交界帶，地震頻繁，加上每年面臨強烈颶風威脅，以及氣候變遷加劇海平面上升與氣候極端化，更使該國的環境與人民生計面臨嚴峻挑戰。

蔣伯狄對環境部所提出的碳權交易與森林碳匯等議題表示高度興趣，將把相關構想帶回海地與該國環境部進一步討論，期待未來深化雙邊合作；他也誠摯邀請彭啓明訪問海地，實地了解當地環境困境與合作需求，加快雙邊環境夥伴關係的進展。

環境部表示，將持續推動環境夥伴協議，聚焦氣候變遷調適、森林碳匯與碳權制度、災害風險管理與永續發展等議題，協助海地強化氣候韌性與應對能力，落實全球氣候行動的責任與合作精神。

彭啓明 海地 環境部

延伸閱讀

彭啓明會晤立陶宛國會友台小組 盼合作淨零

環團將對四接違法環評提訴願 要求彭啓明下台

不抽菸、不煮菜…40歲女從小住「這裡」罹癌 醫諷：不可說用肺發電

大林電廠5號燃氣機組重啟挨批 彭啓明：嚴密監督

相關新聞

監察院委員會改選 廉政、紀律等特種委員會名單曝光

監察院前陣子爆發濫用公務車風波，未來規畫及發展也引發關注；監察院表示，7常設委員會召集人今日選出，同時也選出廉政委員會、...

彰化致災降雨恐還不會停 氣象署解釋關鍵原因

．丹娜絲颱風遠離，但彰化今早卻出現驚人雨勢，多個鄉鎮都被列入淹水一級警戒。中央氣象署表示，受到西南風影響，加上大低壓帶輻合作用在彰化一帶，因此水氣較多，易有短延時強降雨，類似的天氣會持續到周五，直到周六雨勢才會較為趨緩。

賴總統為建中樂旗聯隊授旗 感謝產業團體、優秀廠商協助

賴清德總統8日上午接見建中樂旗聯隊，為即將赴印尼參與「WAMSB世界樂旗大賽」同學授旗，他期許透過國際賽事的技藝交流，展現國民外交的實力。賴總統提到，感謝農業部協助媒合產業團體及在地優秀廠商，提供學生們訓練物資上的協助。

衝突中怎實踐「和平」？龍應台基金會邀6國際行動者齊聚台灣

世局緊張的2025年，正逢龍應台文化基金會成立20周年，基金會甄選出6名「國際和平行動者」 （Taiwan Peace Fellows），這6名行動者都來自民間，有人為烏克蘭戰火中的孩童設計心理重建方案，有人深入以巴對話前線，有人協調中東沙漠國家的水資源共享，也有人透過紀實劇場喚醒被壓抑的歷史創傷與跨代記憶。6人展開為期3周的駐訪交流與公共對話。

土城男違反保護令飭回當街殺妻 家屬慟：該收押

新北市土城區昨天發生驚悚的當街凶殺案，46歲謝男疑不滿妻子不讓其看小孩，加上妻子申請保護令，竟當街砍殺妻子小姨子致死。謝男犯案後逃逸在彰化伸港落網。檢察官今早將進行相驗，釐清2名死者確切死因。 回顧這起凶殺案，46歲的謝男目前無業，有多次家暴妻子張女的記錄，夫妻感情長期不睦，張女也申請保護令。謝男前天到張女住家搬東西，因摔破存錢筒發生爭執，警方獲報到場將謝男依違反保護令移送，新北檢昨天上午複訊後將謝男飭回。 不料雙方昨天上午開完庭後，謝男竟懷恨在心開車至張女土城住處，見妻子騎機車載小姨子出現，開車將2人撞倒，隨後持預藏主廚刀和鋁製短球棒，先狂刺小姨子後再對妻子揮刀行凶，張女及小姨子當場失去呼吸心跳倒臥血泊，送醫後仍因失血過多不治。

災防辦科長涉仲介密醫打鳳凰電波 政院：尊重司法勿枉勿縱

刑事局智財偵查大隊偵辦犯罪集團私自進口未經許可的醫美儀器及藥劑，再租借給多間醫美診所使用，包含鳳凰電波、海福音波拉提等熱門醫材，行政院災害防救辦公室科長洪明全也驚傳涉案。政院指出，已啟動調查程序，並將其調離主管職，後續將尊重司法原則，毋枉毋縱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。