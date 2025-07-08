彭啓明接見海地外長 願提升雙方氣候韌性

環境部長彭啓明今天接見海地外長伉儷訪團，表示願與海地攜手合作，提升雙邊對氣候變遷的韌性；彭啓明也特地感謝海地政府長期以來在國際場合為台灣發聲。

環境部今天新聞稿表示，彭啓明今天接見「海地共和國外長蔣伯狄（Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste）伉儷訪團」時表示，台灣多年來累積因應極端氣候的經驗，願意分享相關作法與技術，與海地攜手合作，提升雙邊氣候韌性，共同面對全球氣候變遷帶來的衝擊。

彭啓明表示，海地與台灣同為海島國家，面臨類似的極端氣候挑戰，例如颶風侵襲與氣候暖化等環境問題；他特地感謝海地政府及蔣伯狄部長長期以來在國際場域為台灣發聲與支持。

蔣伯狄特別指出，海地長期受到去森林化問題所苦，導致土壤嚴重流失，影響農業生產，使得農作物難以種植，不僅威脅糧食安全，也加劇人口外流。同時，土壤沖刷入海亦造成沿海水質惡化，漁業資源枯竭，漁民被迫前往遠海捕魚。然而，因當地漁船設備簡陋，遠洋作業風險極高，嚴重威脅漁民生命安全。

此外，海地位處板塊交界帶，地震頻繁，加上每年面臨強烈颶風威脅，以及氣候變遷加劇海平面上升與氣候極端化，更使該國的環境與人民生計面臨嚴峻挑戰。

蔣伯狄對環境部所提出的碳權交易與森林碳匯等議題表示高度興趣，將把相關構想帶回海地與該國環境部進一步討論，期待未來深化雙邊合作；他也誠摯邀請彭啓明訪問海地，實地了解當地環境困境與合作需求，加快雙邊環境夥伴關係的進展。

環境部表示，將持續推動環境夥伴協議，聚焦氣候變遷調適、森林碳匯與碳權制度、災害風險管理與永續發展等議題，協助海地強化氣候韌性與應對能力，落實全球氣候行動的責任與合作精神。