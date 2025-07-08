快訊

救援遇水庫放水致1民眾、3警消命危？翡翠水庫管理局發聲澄清

「要怎麼睡覺？」川普擠牙膏式宣布新關稅 中經院長預期台灣關稅落在這區間

彭啓明會晤立陶宛國會友台小組 盼合作淨零

中央社／ 台北8日電

環境部長彭啓明今天會晤立陶宛國會友台小組，他在會中表示，立陶宛與台灣同樣面臨為達成2050淨零目標，使用再生能源、循環經濟及碳費的議題，可共同在這幾項領域合作。

環境部長彭啓明今天會晤立陶宛國會友台小組，環境部發布新聞稿表示，彭啓明在會中提到，立陶宛在溫室氣體減量成效卓著，2030年目標較該國1990年的排放量減少70%，值得台灣借鏡。

彭啓明表示，台灣與立陶宛工業結構不同，而台灣2030年減量目標在亞洲僅次於日本，先以徵收碳費要求企業減少碳排放，未來將推動排放交易制度，與徵收碳費相輔相成。

此外，彭啓明指出，台灣將推動綠色供應鏈、數位及綠色雙軸轉型以及綠領人才作為重要政策，整合產業界推動8+N資源循環聯盟，轉化廢棄物為資源，促進循環經濟。

彭啓明認為，極端氣候和自然災害是全球人民共同面對的議題，希望立陶宛協助台灣因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）相關議題，另可加強與立陶宛在排放交易、低碳技術及人才培育等方面合作。

彭啓明 碳費 立陶宛

延伸閱讀

環團將對四接違法環評提訴願 要求彭啓明下台

不抽菸、不煮菜…40歲女從小住「這裡」罹癌 醫諷：不可說用肺發電

大林電廠5號燃氣機組重啟挨批 彭啓明：嚴密監督

環委聘任影響因素多？ 彭啓明：能守護台灣就是最好人選

相關新聞

彰化致災降雨恐還不會停 氣象署解釋關鍵原因

．丹娜絲颱風遠離，但彰化今早卻出現驚人雨勢，多個鄉鎮都被列入淹水一級警戒。中央氣象署表示，受到西南風影響，加上大低壓帶輻合作用在彰化一帶，因此水氣較多，易有短延時強降雨，類似的天氣會持續到周五，直到周六雨勢才會較為趨緩。

賴總統為建中樂旗聯隊授旗 感謝產業團體、優秀廠商協助

賴清德總統8日上午接見建中樂旗聯隊，為即將赴印尼參與「WAMSB世界樂旗大賽」同學授旗，他期許透過國際賽事的技藝交流，展現國民外交的實力。賴總統提到，感謝農業部協助媒合產業團體及在地優秀廠商，提供學生們訓練物資上的協助。

衝突中怎實踐「和平」？龍應台基金會邀6國際行動者齊聚台灣

世局緊張的2025年，正逢龍應台文化基金會成立20周年，基金會甄選出6名「國際和平行動者」 （Taiwan Peace Fellows），這6名行動者都來自民間，有人為烏克蘭戰火中的孩童設計心理重建方案，有人深入以巴對話前線，有人協調中東沙漠國家的水資源共享，也有人透過紀實劇場喚醒被壓抑的歷史創傷與跨代記憶。6人展開為期3周的駐訪交流與公共對話。

土城男違反保護令飭回當街殺妻 家屬慟：該收押

新北市土城區昨天發生驚悚的當街凶殺案，46歲謝男疑不滿妻子不讓其看小孩，加上妻子申請保護令，竟當街砍殺妻子小姨子致死。謝男犯案後逃逸在彰化伸港落網。檢察官今早將進行相驗，釐清2名死者確切死因。 回顧這起凶殺案，46歲的謝男目前無業，有多次家暴妻子張女的記錄，夫妻感情長期不睦，張女也申請保護令。謝男前天到張女住家搬東西，因摔破存錢筒發生爭執，警方獲報到場將謝男依違反保護令移送，新北檢昨天上午複訊後將謝男飭回。 不料雙方昨天上午開完庭後，謝男竟懷恨在心開車至張女土城住處，見妻子騎機車載小姨子出現，開車將2人撞倒，隨後持預藏主廚刀和鋁製短球棒，先狂刺小姨子後再對妻子揮刀行凶，張女及小姨子當場失去呼吸心跳倒臥血泊，送醫後仍因失血過多不治。

災防辦科長涉仲介密醫打鳳凰電波 政院：尊重司法勿枉勿縱

刑事局智財偵查大隊偵辦犯罪集團私自進口未經許可的醫美儀器及藥劑，再租借給多間醫美診所使用，包含鳳凰電波、海福音波拉提等熱門醫材，行政院災害防救辦公室科長洪明全也驚傳涉案。政院指出，已啟動調查程序，並將其調離主管職，後續將尊重司法原則，毋枉毋縱。

照片看歷史／1956年尼克森訪台結束 蔣中正送機

1956年7月8日，時任美國副總統尼克森夫婦結束訪華行程，時任總統蔣中正暨夫人蔣宋美齡下午親自至松山機場送別，尼克森夫婦於離開官邸，蔣中正與外交部長葉公超陪同尼克森乘坐第一輛禮車，蔣宋美齡、副總統譚祥，陪同尼克森夫人乘坐第二輛禮車於1時55分抵達松山機場，禮車由中山北路及中正路通往松山機場，沿線市民一早排列街頭，家家戶戶並懸出國旗，以歡送此位遠道而來的嘉賓。尼克森坐車經過時，曾數度下車與歡送市民握手道好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。