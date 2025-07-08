彭啓明會晤立陶宛國會友台小組 盼合作淨零

環境部長彭啓明今天會晤立陶宛國會友台小組，他在會中表示，立陶宛與台灣同樣面臨為達成2050淨零目標，使用再生能源、循環經濟及碳費的議題，可共同在這幾項領域合作。

環境部長彭啓明今天會晤立陶宛國會友台小組，環境部發布新聞稿表示，彭啓明在會中提到，立陶宛在溫室氣體減量成效卓著，2030年目標較該國1990年的排放量減少70%，值得台灣借鏡。

彭啓明表示，台灣與立陶宛工業結構不同，而台灣2030年減量目標在亞洲僅次於日本，先以徵收碳費要求企業減少碳排放，未來將推動排放交易制度，與徵收碳費相輔相成。

此外，彭啓明指出，台灣將推動綠色供應鏈、數位及綠色雙軸轉型以及綠領人才作為重要政策，整合產業界推動8+N資源循環聯盟，轉化廢棄物為資源，促進循環經濟。

彭啓明認為，極端氣候和自然災害是全球人民共同面對的議題，希望立陶宛協助台灣因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）相關議題，另可加強與立陶宛在排放交易、低碳技術及人才培育等方面合作。