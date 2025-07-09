土城晉升國際廠辦搖滾區，帶動「暫緩重劃區」住宅需求夯

土城高科技廠辦百花齊放，頂埔核心AI園區預計將於今年完工，串聯遠東通訊園區、永寧科技園區、土城工業區，成為新北市甚至北台灣的重要科技廊帶核心；鴻海、正崴、億光等科技大廠紛紛升級轉型，土城儼然晉升為國際廠辦搖滾區！大量科技人才及就業人口進駐，帶動區域住宅需求激增，土城暫緩重劃區因環境氛圍佳、近年推案量少，成為搶手的購屋熱區。

土城因有鴻海、正崴、億光等科技大廠坐鎮，晉升為國際廠辦搖滾區。 (圖／李清宇 提供)

走在土城暫緩重劃區的金城路上，觸目所及是盎然綠意，兩旁望去皆是嶄新住宅大樓，讓人不禁讚嘆：「土城真的變得不一樣了！」相比頂埔鄰近科技大廠，工業、住宅混合，生活便利但稍微吵雜，土城暫緩重劃區為新市鎮等級完整重劃，採低密度開發、住宅為主，搭配公園、綠帶與商場，環境較宜居而寧靜。

土城暫緩重劃區近捷運土城站、海山站，日月光廣場大型購物中心、土城長庚醫院、斬龍山遺址文化公園、土城綜合棒壘網球場……等，提供優質的生活環境，還能就近享有中央路商圈、裕民路商圈、清水家樂福商圈的便利生活，可說是集繁華與愜意於一身。未來還有統一商場(預計2026年營運)、司法園區等開發計畫，捷運三鶯線、萬大線可與板南線串聯，以及金城交流道的未來增設，發展潛力備受期待。

土城暫緩重劃區街廓嶄新，環境舒適，生活機能佳。 (圖／李清宇 提供)

目前內政部都市計畫委員會已審議通過，著手徵收土城暫緩發展區「最後一塊拼圖」，要將捷運土城站東北側、金城路二段與明德路一段交界處14.67公頃，規劃為住宅、商業、文教用地，並引入公共托育、托老等設施。未來該區開發完成，不僅會讓整個暫緩重劃區機能更完整，也將大大改善暫緩重劃區的交通路網：從暫緩重劃區可快速銜接預計116年完工的國道三號金城交流道，現有明德路也將拓寬至20米，並新增銜接司法園區的20米聯外道路，強化交通動線且友善行人步行，讓大人開車上班出入方便，孩子徒步上學也很安全，街廓寬敞整齊，環境舒適悠閒，成為土城的宜居新門面。

在地房仲表示，土城暫緩重劃區近年推案量較少，空屋率低且剛性需求強，尤其是斬龍山遺址文化公園周邊區域，是重視生活品質的客群最屬意的一區，只要有新案公開，幾乎都會引來高度關注，建議有購屋需求者把握重劃區開發中期搶先卡位，選擇地段好、健康宜居的房子，不只可滿足全家人的生活需求，未來還可享受增值果實。