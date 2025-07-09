A8市中心預售成交直逼7字頭！大崗成屋搶佔甜蜜價帶

撰文／ 詹宜芬

隨著A8市中心預售價格站上6字頭，部分個案更直逼70萬大關，創下區域新案高點，延伸生活圈「大崗」與A8市中心價差近20萬元成為購屋族目光新焦點。其中，由昇樺建設推出的「昇樺樂活」，樓下就有YOUBIKE，騎乘至捷運A8站僅約8分鐘，具備極具競爭力的價格優勢與發展潛力。

圖／海悅地產開發 提供
圖／海悅地產開發 提供

「昇樺樂活」位於新興街/新興街88巷，基地面積586坪，為大崗地區首發解除限高且近完工的建案，規劃地上12層、地下2層，僅55戶純住宅與3戶店面，產品坪數為25、33、36坪，提供2至3房選擇，標準層樓高3.2米，全案一層五戶搭配雙電梯，格局方正、採光通透、樑柱外推，空間機能優異。

圖／海悅地產開發 提供
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現場備有A1戶36坪三房及A6戶33坪三房實品屋可參觀，格局規劃採明廳明房設計，大面積開窗搭配三間雙人房，且擁有獨立廚房空間，整體生活動線與收納機能表現亮眼。

圖／海悅地產開發 提供
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昇樺建設對建材選用與施工品質一向嚴謹，包含錦鋐氣密窗、太格木地板、主浴INAX電腦馬桶、冠軍磁磚與櫻花廚具、SVAGO洗碗機等，並在電梯內設置空氣清淨系統，強化居住舒適度與健康概念。全社區保留大量綠化面積，私享約180坪四季景觀花園中庭，社區三面臨路，環境開闊寧靜。

圖／海悅地產開發 提供
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地段機能方面，「昇樺樂活」鄰近華亞科技園區、AI智慧園區與郵政物流園區，周邊涵蓋大崗國小、國中、市場、超市等完整生活機能，距離林口長庚約5分鐘車程，國道一號近在咫尺，兼具就業機會、通勤便利與生活機能。

目前工程進度已近完工，使照申請時程預計於今年9月送件，一期預定於2026年第一季完工交屋，二期則已於6月25日正式動工，兩期開發面積合計約達838坪，規劃地上7層、地下1層住宅大樓，提供更多元房型選擇，屆時將全面完善社區機能，進一步增強社區整體吸引力。

在預售市場競爭日益激烈下，相較市中心成交單價，「昇樺樂活」的價格、交屋時程與產品配置兼具優勢，無論自住或投資，皆為大崗生活圈中最具潛力的住宅選擇之一。「昇樺樂活」企劃行銷：海悅機構-海悅地產開發股份有限公司

建案官網：https://go.hiyes.tw/7uhbm6

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