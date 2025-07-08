翻譯擂台徵件啟動 全球譯者挑戰董恕明原民詩作

國立台灣文學館與愛爾蘭都柏林大學合作舉辦「翻譯擂台」詩歌翻譯競賽，邀全球翻譯高手挑戰台灣原住民詩歌，即日起開始徵件。

根據國立台灣文學館（台文館）發布新聞稿，此次台文館與都柏林大學三一學院文學與文化翻譯中心合作，將以台灣原住民族詩人董恕明作品「如歌——致107歲mumu遠行」主題，邀請全球譯者共同參與這項盛事。

新聞稿指出，董恕明為著名詩人與學者，此詩作融合華語、英語、卑南族語及傳統歌謠的元素，以107歲辭世的外婆如歌般的一生為內容，映照卑南族群百年來的歷史與生存處境，展現台灣原住民族文學豐富的語言層次與文化厚度。

台文館表示，「翻譯擂台」自2021年由愛爾蘭都柏林大學三一學院文學與文化翻譯中心以及駐愛爾蘭台北代表處共同發起，歷年競賽的主題詩包括：曹馭博華語詩「夜的大赦」、鄭順聰台語詩「掠百年的埕過」、曾貴海客語詩「天光」，以及黃璽Temu Suyan以華語創作有關泰雅族部落的「莎拉茅群訪談記事」。

獲獎者將受邀參加2025年11月的線上交流活動，與其他譯者與作家分享翻譯與創作經驗。