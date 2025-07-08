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衝突中怎實踐「和平」？龍應台基金會邀6國際行動者齊聚台灣

聯合報／ 記者馮靖惠／即時報導
作家、前文化部長龍應台。 圖／聯合報系資料照片
作家、前文化部長龍應台。 圖／聯合報系資料照片

世局緊張的2025年，正逢龍應台文化基金會成立20周年，基金會甄選出6名「國際和平行動者」 （Taiwan Peace Fellows），這6名行動者都來自民間，有人為烏克蘭戰火中的孩童設計心理重建方案，有人深入以巴對話前線，有人協調中東沙漠國家的水資源共享，也有人透過紀實劇場喚醒被壓抑的歷史創傷與跨代記憶。6人展開為期3周的駐訪交流與公共對話。

加薩走廊、烏克蘭、伊朗的戰火停不下來，而同時水資源爭奪、科技競爭、經濟角力又隨時可能爆發衝突，台海更是全球憂慮的前線。和平，只是浪漫幻想，還是一個具體的、可以規畫、值得努力實踐的選擇？

龍應台文化基金會今年成立20周年，「永續與和平」是新世代的燃眉課題。基金會舉辦一整年系列活動；6月的《和平影展》把烏克蘭的戰場實景、巴勒斯坦的生存困境、原住民的傳統文化歸屬等等議題，透過震撼的影像力量與大眾共同反思。

基金會同時甄選了20名青年擔任「和平行動大使」，他們用長達半年的時間系統學習國際間極為重視的「和平學」—衝突怎麼發生？和解如何促成？協商如何進行？從國際折衝到職場應對，年輕人深入認識衝突與和平之間的競合關係。

龍應台基金會表示，9月是和平計畫的高峰—「國際和平行動者」Taiwan Peace Fellows來台。3月甄選消息一出，前來競爭申請者跨歐洲、亞洲、非洲、拉丁美洲各地，經過評選，最後6人脫穎而出，分別來自以色列、法國、日本、約旦、委內瑞拉與中國。6名和平行動者展開為期3周的駐訪交流與公共對話，將他們各自在各種衝突區所做的和平實踐與台灣在地社群分享。

「他們的行動提醒我們，和平，不是浪漫幻想，不是空洞口號。和平，是一項必須學習、可以實踐的具體行動」。基金會說，這6名行動者都來自民間，有人為烏克蘭戰火中的孩童設計心理重建方案，有人深入以巴對話前線，有人協調中東沙漠國家的水資源共享，也有人透過紀實劇場喚醒被壓抑的歷史創傷與跨代記憶。

龍應台文化基金會「永續。和 平」官網

6名國際行動者簡介：

●Benjamin Abtan（法國｜歐洲基層反種族主義運動（EGAM）會長）

來自法國的政策專家與和平倡議者。他的生命經驗深受家族流離背景啟發——作為摩洛哥南部柏柏爾猶太社群的一員，家人曾因宗教與族群衝突被迫離散。這段歷史讓他自少年起便意識到尊嚴與關懷的重要，早早投身公民社會，致力於保護弱勢、推動正義。此後，他將職涯聚焦於教育、行動與公共政策，長年耕耘和平與人權議題。

Benjamin曾任聯合國副秘書長的顧問、法國外交部與司法部的政策顧問，也曾經為世界銀行與多個國際基金會提供策略建議。

他同時發起援助烏克蘭戰爭受創兒童的創新計畫，並長年奔走於盧安達、北伊拉克及以巴衝突區等地，實踐「從在地出發，連結全球」的和平理念。

●Kefei Cao曹克非（瑞士、中國｜柏林 Nomadic Minutes 表藝團藝術總監）

活躍於中歐的劇場導演與劇作家，長期以表演藝術作為促進和平與理解的實踐場域。她的創作關注歷史創傷、遷徙經驗與個體記憶，透過紀實劇場、多媒體裝置與公共空間創作，引發對社會變遷、性別處境與跨文化對話的深層反思。她相信，藝術不僅能療癒創傷，更能在人與人之間搭建理解與共感的橋梁。

自1998年起，曹克非於中國與德語國家持續創作。她是北京女性藝術團體「LadyBird」共同創辦人，關注社會議題與公共場域。2023 年，她與其他藝術家共同成立柏林創作組合「Nomadic Minutes」，首部作品《對媽媽，我想……》已於柏林與上海劇場首演。

目前，她與德國海德堡大學及海德堡劇院合作推動戲劇計畫，透過挖掘中國內戰中被忽略的歷史敘事，聚焦台海兩岸的個人經歷與集體創傷，促進不同世代、不同地域之間的理解與對話。

●Aseel Al-Mkhaimer（約旦｜藍色和平 Blue Peace 中東區協調辦公室主任）

面對氣候變遷引發的水資源衝突，Aseel 長期在中東這一全球水資源最匱乏的地區，推動跨國水治理合作，促進區域對話與政策協調。她擁有超過10年的國際專案管理與區域外交經驗，善於結合科學專業與政策實務，為水資源議題帶來創新觀點。

她的學術背景橫跨生物科技與遺傳工程，並取得企業管理碩士學位，展現出在科學、外交與永續發展之間的跨域整合能力。她長期參與聯合國合作計畫、政府間協商與捐助者關係建立，持續關注水資源的公平分配與區域協作的可行性。

她強調技術與人文並重，堅信唯有建立在理解與信任基礎上的合作，才能實現真正可持續的和平。

美國羅德島大學海洋事務系教授Yoshitaka Ota擔任龍應台文化基金會「國際和平行動者」 。圖／龍應台基金會提供
美國羅德島大學海洋事務系教授Yoshitaka Ota擔任龍應台文化基金會「國際和平行動者」 。圖／龍應台基金會提供

●Yoshitaka Ota（日本｜Ocean Nexus 研究中心主任暨美國羅德島大學教授）

美國羅德島大學海洋事務系教授，也是日本笹川基金會支持的「海洋連結網 Ocean Nexus」研究中心主任。他長年研究海洋治理、社會人類學與公共政策，致力於推動以公平與正義為核心的海洋管理方式。

全球暖化造成海洋資源的變動，為了漁產，國際衝突不斷。他提出「海上的社會正義」這個概念，指出，現行的海洋政策往往由少數擁有資源的人主導，他們在海洋中獲取利益，卻讓真正仰賴海洋維生的沿海社區與原住民族，承受汙染、資源枯竭，甚至被排除在決策之外。

Yoshitaka透過Ocean Nexus 平台，與全球超過百名學者合作，將種族正義、交織性與去殖民等觀點融入研究與政策中，挑戰傳統治理架構，推動讓更多真正在地、有經驗的聲音參與海洋決策。

●Daniela Segovia（委內瑞拉｜「難民自立倡議 Refugee Self Reliance Initiative」拉美夥伴與研究協調人）

出生於委內瑞拉，現居墨西哥市，曾於聯合國難民署（UNHCR）任職。擔任墨西哥辦公室的對外合作副專員期間，她負責打擊人口販運、偷渡與強迫失蹤等議題，並作為機構內部與聯合國系統其他單位協調的主要窗口。

她也領導了「委內瑞拉難民與移民跨機構協調平台」（R4V）與「聯合國人員流動跨機構小組」（GIMH）相關行動。在更早之前，Daniela 曾深入庇護中心與非正式聚落提供法律諮詢，同時積極參與地方保護工作小組的行動與倡議。

她的工作核心關注難民與流離社群所面臨的挑戰，並透過倡議與多方協作，致力於對抗仇恨言論，推動和平的文化理解。她堅信「遷徙與跨境移動」不應被視為社會負擔，而是促進多元、豐富社會的重要力量。

●Roi Silberberg（以色列｜Wahat al Salam「和平學校」主任）

長年推動巴勒斯坦人與猶太人的政治對話與批判性和平教育。他專精於衝突轉化與政治教學（political pedagogy），致力於設計面對戰爭、結構性暴力與民主危機的教育實踐。

Roi強調建立誠實且不迴避衝突的對話空間，即使面對戰爭和體制壓力，也堅持促成立場不同者之間的深度交流。他曾在大學、醫院、族群混居的城市與社區現場主持對話，引導人們直視恐懼、悲傷與政治疏離。在他的帶領下，「變革行動者計畫」培訓來自城市規劃、教育、心理健康與法律等領域的專業人士，將正義與平等的理念落實於日常實務之中。

在國際層面，他參與多項以巴對話，並與歐洲公民組織密切合作。Roi 認為，跨衝突地區的比較學習是培養全球公民韌性的關鍵。

以巴衝突 俄烏戰爭 台海 龍應台

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