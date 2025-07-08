衝突中怎實踐「和平」？龍應台基金會邀6國際行動者齊聚台灣

世局緊張的2025年，正逢龍應台文化基金會成立20周年，基金會甄選出6名「國際和平行動者」 （Taiwan Peace Fellows），這6名行動者都來自民間，有人為烏克蘭戰火中的孩童設計心理重建方案，有人深入以巴對話前線，有人協調中東沙漠國家的水資源共享，也有人透過紀實劇場喚醒被壓抑的歷史創傷與跨代記憶。6人展開為期3周的駐訪交流與公共對話。

加薩走廊、烏克蘭、伊朗的戰火停不下來，而同時水資源爭奪、科技競爭、經濟角力又隨時可能爆發衝突，台海更是全球憂慮的前線。和平，只是浪漫幻想，還是一個具體的、可以規畫、值得努力實踐的選擇？

龍應台文化基金會今年成立20周年，「永續與和平」是新世代的燃眉課題。基金會舉辦一整年系列活動；6月的《和平影展》把烏克蘭的戰場實景、巴勒斯坦的生存困境、原住民的傳統文化歸屬等等議題，透過震撼的影像力量與大眾共同反思。

基金會同時甄選了20名青年擔任「和平行動大使」，他們用長達半年的時間系統學習國際間極為重視的「和平學」—衝突怎麼發生？和解如何促成？協商如何進行？從國際折衝到職場應對，年輕人深入認識衝突與和平之間的競合關係。

龍應台基金會表示，9月是和平計畫的高峰—「國際和平行動者」Taiwan Peace Fellows來台。3月甄選消息一出，前來競爭申請者跨歐洲、亞洲、非洲、拉丁美洲各地，經過評選，最後6人脫穎而出，分別來自以色列、法國、日本、約旦、委內瑞拉與中國。6名和平行動者展開為期3周的駐訪交流與公共對話，將他們各自在各種衝突區所做的和平實踐與台灣在地社群分享。

「他們的行動提醒我們，和平，不是浪漫幻想，不是空洞口號。和平，是一項必須學習、可以實踐的具體行動」。基金會說，這6名行動者都來自民間，有人為烏克蘭戰火中的孩童設計心理重建方案，有人深入以巴對話前線，有人協調中東沙漠國家的水資源共享，也有人透過紀實劇場喚醒被壓抑的歷史創傷與跨代記憶。

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