台灣將首次出席長崎和平祈念儀式 外交部：樂觀其成
日本長崎市長鈴木史朗日前表明歡迎台灣出席和平祈念儀式，外交部今天表示樂觀其成，並將在駐福岡辦事處收到邀請函後研議適當人選出席。
繼廣島首次邀請台灣出席和平紀念儀式後，針對長崎市8月9日舉行的和平祈念儀式，長崎市長鈴木史朗5日在例行記者會上表示，對於希望參加儀式的台灣，「我們已經回覆，歡迎他們出席」。
外交部副發言人陳怡君上午於例行記者會表示，「樂觀其成」，此案目前由駐福岡辦事處與長崎市政府協調聯繫中，駐處將於收到邀請函後研議適當出席人選。
媒體追問，日本原爆時也有許多台灣人喪生，台灣若能在二戰終戰80週年首次出席廣島、長崎和平紀念儀式的意義。
陳怡君表示，外交部長林佳龍所推動的總合外交包含價值理念，特別是自由、民主、和平及人權，若能參與廣島、長崎和平紀念儀式，也是對總合外交的支持。
廣島市將於8月6日舉行和平紀念儀式，廣島市政府已在5月把通知發給東京的台北駐日經濟文化代表處。長崎市則將於8月9日「長崎原爆之日」在和平公園舉行和平祈念儀式，適逢被原子彈轟炸80週年，出席儀式者將比去年多300人，總計約2700人。
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